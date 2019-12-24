Sendika üyelerinden gazetecilere dayak

Ölümden dönen gazetecilerden Gürkan Çetinkaya’nın başına darbe aldığı, Emre Döker’in kolunun üç yerinden kırıldığı tespit edildi. Basın meslek örgütleri saldırıyı kınadı. Belediye-İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise kendini “Emre Döker’in ayağı takıldı, düştü, kolu kırıldı”
ifadesiyle savundu.
Ölümden dönen gazetecilerden Gürkan Çetinkaya’nın başına darbe aldığı, Emre Döker’in kolunun üç yerinden kırıldığı tespit edildi. Basın meslek örgütleri saldırıyı kınadı. Belediye-İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise kendini “Emre Döker’in ayağı takıldı, düştü, kolu kırıldı”