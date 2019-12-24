Sendika üyelerinden gazetecilere dayak

Yazan:
Alaturka Online
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Ölümden dönen gazetecilerden Gürkan Çetinkaya’nın başına darbe aldığı, Emre Döker’in kolunun üç yerinden kırıldığı tespit edildi. Basın meslek örgütleri saldırıyı kınadı. Belediye-İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise kendini “Emre Döker’in ayağı takıldı, düştü, kolu kırıldı”
ifadesiyle savundu.

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