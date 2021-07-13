Sendikacı Tahir Çetin yaşasaydı, bugün Ermenek’te yargılanacaktı!

Yıllardır verdikleri hak mücadelesini son olarak Ankara girişinde 5 gün boyunca sürdüren ve Soma’ya dönüşte Kırkağaç yakınlarında geçirdiği kazada yol arkadaşı Ali Faik İlter ile birlikte geçirdiği trafik kazasında can veren Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, sendika genel merkez binasının önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Somalı 888 madencinin hakları için gittikleri Ankara’dan dönerken, arkadaşı Ali Faik İlter ile kazada can veren Bağımsız Maden İş Başkanı Tahir Çetin’e Ermenek’te yürüttükleri mücadeleden ötürü izinsiz gösteri, direnme ve kamu malına zarardan dava açıldığı ortaya çıktı.

Çetin’in, Ermenekli işçilerin ödenmemiş ücretlerini almak için 87 gün oturma eylemi yaptığı, sözler tutulmayınca Ankara’ya yürüme kararı aldıkları, yolun kesilmesi üzerine arbede çıktığı, jandarmanın yaralandığı, dört kalkan, bir kask ve üç copun kullanılmaz hale geldiği belirtiliyor. İlk duruşma bugün Çetin’n yokluğunda görülecek.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede 15 şüpheli yer alıyor. İlk sırada Tahir Çetin bulunuyor.

İddianamede, Çetin’in işçileri örgütlediği, ödenmeyen maaş ve tazminatları almak için yetkililerle defalarca görüştükleri, 87 gün parkta gece gündüz oturma eylemi yaptıkları belirtildi. Karaman Valiliği’nin bir ay süreyle eylem yasağı getirmesi ve dağılma yönündeki uyarıya rağmen grubun barikata koşup tekme attığı ve direndiği ileri sürüldü.

ELİNDEN KOLUNDAN YARALANDI, BİBER GAZI SIKTILAR

Bir gün gözaltında kalan Tahir Çetin, 26 Kasım 2020’de ifadesinde şunları söyledi:

– Cenne ve Seba madencilikte çalışan ve sendikamıza üye olan madencilerin hak arayışlarını destek amacıyla Ermenek’te bulunmaktayım. İçişleri Bakanı, sendika temsilcileri ile İzmir’de yaptığı görüşme neticesinde Karaman Valisi’ne sorunu çözmesi için talimat verdi. Vali çözüm yolu bulamadığını söyledi. İçişleri Bakanlığını kastederek, ‘Gelsin kendisi çözsün’ dedi. Madencilerin haklılığı kabul edilmiş olup kazanımlarımızın verilmesi geciktirildi. Görüşmelere maden sahipleri katılmadı.

– Çözümsüzlükler nedeniyle yürüyeceğimizi duyurduk. Kimse yürüyüş yapamayacağımızı söylemedi. Yola barikat kurmak suretiyle engel olduklarını gördük. Ben ve arkadaşlarım gözaltına alınınca arbedeye dönüştü. Barikatı devirmedik, jandarmaya taş, baret ya da sopa atmadık. Orantısız güç kullanmalarından ötürü sol kolum ve sağ elimden yaralandım. Biber gazından dolayı kısmi görme kaybı yaşadım. Şikayetçiyim.

Ermenek Asliye Ceza Mahkemesi, Çetin’in talimatla ifadesinin alınmasını istedi. 23 Haziran’da Kınık’ta ifade veren Çetin, savunmasını Ermenek’teki yargılamada yapacağını söyledi. Çetin hayatta olsaydı bugün hakim karşısına çıkacaktı.

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