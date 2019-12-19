Sendikadan eylem kararı! Sokağa inecekler

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK); Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Reşat Moralı Salonu’nda toplantı düzenledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, KPDK’nin gündemsiz şekilde toplanmasını eleştirerek “Ne yazık ki Kurulumuzun münhasır bir gündemi bu toplantıda yok. Bir anlamda toplantı tarihi, yeri, zamanı bildirilen fakat gündemi bilinmeyen bir KPDK toplantısı daha icra edeceğiz. Ve umuyorum ki gündem maddeleri olmaksızın yaptığımız son KPDK toplantısı olur” şeklinde konuştu.

“RESTORASYON İÇEREN TALEPLERİMİZ VAR”

Yeni yılda hem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla oluşan 5. Dönem Toplu Sözleşme’nin, hem de 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi’nin yürürlüğe gireceğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

*Bunları dikkate alarak taleplerimizi hazırladık. Üç ana başlık altında özetlersek; birinci grupta kamu görevlileri sendikacılığı mevzuatıyla kamu personel mevzuatına ilişkin paradigma değişimi gören reform ve restorasyon içeren taleplerimiz var.

*İkinci grupta, toplu sözleşme sürecinde de teklif olarak kamu işverenine sunulan, hatta bir bölümü uzlaşılan mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin taleplerimiz var.

*Üçüncü grupta ise kamu personel sisteminin, kamu hizmetlerinin ve kamu yönetiminin mevcut sorunlarının çözümüne, işleyiş ve işletiminin güçlenmesine, kamu işvereninin beklentileri karşılama kapasitesinin yükseltilmesine yönelik taleplerimiz var.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Kamu görevlilerinin çözüm bekleyen sorunlarının olduğunu ifade eden Yalçın, sorun ve talepleri şöyle sıraladı:

Kamuda temel istihdam şekli kadrolu olmalı, mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, ek göstergede mevcut sorunlar giderilmeli, 3600 ek gösterge ayırım yapılmadan tüm kamu görevlilerine uygulanmalı, gelir vergisi matrah ve oranları yeniden düzenlenmeli, maaş kaybı tazmini sağlanmalıdır.

*Bunlarla birlikte, yardımcı hizmetler sınıfında olup da gerekli şartları sağlayanlar sınavsız olarak genel idari hizmetler sınıfındaki unvanlara geçirilmeli, fiili hizmet zammı kapsamı genişletilmeli, kamu görevlilerinin önündeki kadro derece sınırlandırılmaları kaldırılmalı, disiplin mevzuatına yönelik uygulamalardaki sorunlar giderilmeli, grev, siyaset ve çalışma haklarına yönelik anayasal çerçeve, 4688 sayılı Kanun’da değişiklik ve düzenlemeler yapılmalı.

“HAKKANİYETLİ EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ YAPILABİLİR”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de KPDK’nin işlevine dikkati çekerek, Kurula daha çok işlerlik kazandırılması gerektiğini söyledi. Kamu çalışanlarının sorun ve taleplerini “Memur Paketi”nde topladıklarını belirten Kahveci, bu paketin TBMM’ye sunulması gerektiğini vurguladı.

“ANKARA’DA EYLEM YAPACAĞIZ”

Bu paket içerisinde en önemli başlıklardan birisinin sözleşmeli personellerin durumu olduğunu ifade eden Kahveci, “Sözleşmeli personelin durumu ortada. Sözleşmeliler perişan, aile hayatları yok, çocukları bir yerde kendileri bir yerde. Bu pazar günü yine onların sesine ses olmak için Ankara’da eylem yapacağız. Bu feryatların artık duyulması lazım. Yaşananlar trajediye dönüşüyor, derhal gerekli adımlar atılmalı. 2011 ve 2013’te sözleşmeli personele kadro verildi, yine verilebilir” dedi.

“CUMHURBAŞKANININ SÖZÜ VAR”

Kahveci, 3600 ek gösterge konusunda da artık adım atılmasını beklediklerini dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanının sözü var ve insanlar umutla bekliyor. Bu söz yere düşürülmemelidir. Tabii burada beklentimiz, sadece dört meslek grubu değil tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir düzenleme yapılması yönündedir. Türkiye Kamu-Sen olarak bu konuda çalışmamızı yapıp TBMM’ye verdik. Bu çalışma üzerinden gayet hakkaniyetli bir ek gösterge düzenlemesi yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

“KAMU EMEKÇİSİ GEÇİNMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR”

KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ise memur ve memur emeklilerinin geçinmekte zorlandığına değinerek, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla oluşan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin yaşanılan zorluğu daha da artıracağını dile getirdi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını da eleştiren Gürbüz, açıklanan enflasyonun elektriğe, doğal gaza ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlara kıyasla oldukça düşük kaldığını ifade etti.

Kamunun kaynaklarının çalışanlar yerine ekonomik zorluk çeken işverenlere aktarıldığını öne süren Gürbüz, “Kamu emekçileri bütçeden yeterli payı almıyor. 5 milyona yakın kamu emekçisi ve aileleri geçinmekte zorluk çekiyor” diye konuştu.

Gürbüz, 4699 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun kamu çalışanları için yeterli olmadığının ifade ederek, “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ömrünü tamamlamıştır. Hızla ILO standartlarında grevli, toplu sözleşmeli bir sendikal hak acil yasalaştırılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu. AA

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