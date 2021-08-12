Sendikalardan hükümetin zam teklifine tepki: Yeni bir teklif bekliyoruz

Memur sendikaları, memur ve memur emeklilerine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak maaş zammı için ilk teklifi veren kamu işverenine tepki gösterdi. Sendika başkanları, teklifin kabul edilemeyeceğini belirterek hükümetin yeni bir teklif getirmesi gerektiğini dile getirdi.

SOZCU.COM.TR

Memur ve memur emeklilerine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak maaş zammının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu ilk teklif sendikalar tarafından tepki ile karşılandı.

Memur ve memur emeklisine 2022’nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6 artı enflasyon zammı, 2023’ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmişti.

En çok üyesi bulunan üç memur sendikasının genel başkanları konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sendika başkanları teklifin kabul edilemeyeceğini hükümetin yeni bir teklif getirmesi gerektiğini belirtti.

MEMUR-SEN: TEKLİFİ KABUL ETMİYORUZ, YENİ BİR TEKLİF BEKLİYORUZ

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işçilerinin sözleşmesindeki rakam ve oranların herkesçe bilindiğini belirterek, şunları söyledi:

“Memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 6 artı 6 olmak üzere toplamda yüzde 23’lük oran teklif ediliyor.

Bunun yanında 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin durumuyla ilgili vaat var ama içerik henüz söz konusu değil. Refah payına ilişkin iyimser bir cümle söz konusu ama miktar söz konusu değil. Bu açıdan gelen teklifi değerlendirdiğimizde, bu teklif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı.

Seyyanen beklentimizi ifade ettik çünkü geçtiğimiz yılki rakamlar memuru mağdur etti. Rakamlar beklentimizi karşılamıyor ve bizi tatmin etmiyor. Kamu işverenine, “memurlarla ilgili rakamları unutun ve yeni bir rakam teklif edin” diyoruz.”

KAMU-SEN: BU TEKLİFİN REVİZE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak, teklifi yeterli bulmadıklarını belirtti.

Kahveci şunları söyledi:

“Gerçekleşen enflasyon yüzde 19. Dolayısıyla yüzde 19 enflasyon varken bir sonraki yıl için yüzde 11’lik ücret artışı teklifi sunmak çok doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmasa gerek. Bu teklifin mutlaka revize edilmesini ve beklentilerimizi karşılayacak bir artışla masaya gelinmesini istiyoruz. Teklif edilen rakam, bizim tarafımızdan kabul görmeyecektir. Yakın zamanda yeni teklif gelir ve memuru, memur emeklisini memnun edecek bir toplu sözleşmeyi imzalamış oluruz.”

KESK: ZAM TEKLİFİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de zam teklifinin gözden geçirilmesini istedi.

Memurların 2022 ve 2023 yılı için teklif edilen rakamlarla daha da yoksullaşacağını savunan Bozgeyik, şöyle konuştu:

“Hem 3600 ek gösterge hem sözleşmeli personel hem de ücret artışıyla ilgili Sayın Bakanın söylediklerinin bugüne kadar vaat düzeyinde kaldığını biliyoruz. 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro sadece diğer konfederasyonların değil KESK olarak bizim de uzun yıllardır temel taleplerimiz arasında. Bu bağlamda, bu zam teklifinin gözden geçirilmesini, yoksulluk sınırı üzerindeki ücret talebimizin dikkate alınmasını, 3600 ek göstergeyle ilgili ekim ayında yasal bir düzenlemenin yapılmasını, sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istiyoruz.”

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