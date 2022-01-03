Sendikalardan İBB’ye destek eylemi

İBB’de terör bağlantılı kişilerin işe alındığına ilişkin iddialara sendikalardan tepki geldi. KESK ve DİSK üyelerince İBB önünde gerçekleştirilen destek açıklamasında “İBB’de çalışan emekçileri suçlu gibi gösteren 86 bin çalışanı zan altında bırakan sorumsuzca açıklamalar hem çalışanları hem kurumu itibarsızlaştırma girişiminden başka bir şey değildir” denildi. Eylemde “Ekrem İmamoğlu yalnız değildir” sloganları atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘nde (İBB) örgütlü KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, kurumun çalışanlarına yönelik “terörist” suçlamalarına karşı protesto gösterisi yaptı.

İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde toplanan sendikalı İBB çalışanları adına ortak açıklamayı Tüm-Bel-Sen Merkez Kadın Sekreteri Nazife Bayrak Tosu okudu. Açıklamada “Emekçinin çalışma ve hukuk güvenliğini hiçe sayan söylem ve uygulamalara sessiz kalmayacağız.

Siyasal iktidar, hem ekonomiye dönük kendi eli ile yarattığı krizin tartışılmasını önlemek hem de muhtemel bir erken seçimde propaganda malzemesi olarak kullanmak için İBB ve çalışanlarına asılsız itham ve karalamalarla yeni bir siyasal operasyon başlattı.

İBB’de çalışan emekçileri suçlu gibi gösteren 86 bin çalışanı zan altında bırakan sorumsuzca açıklamalar hem çalışanları hem kurumu itibarsızlaştırma girişiminden başka bir şey değildir” denildi.

“DEVLET CİDDİYETİ İLE BAĞDAŞMIYOR”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“86 bin kamu emekçisine dönük bu dayanaksız, hukuk dışı, dedikoduya dayalı, devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan iddiaları kabul etmiyoruz. Biz emekçiler, sizlerin siyasal amaçlarınızı gerçekleştirecek araçlar değiliz.

Ekonomik ve siyasal düzeyde her geçen gün derinleşen yönetememe krizinden çıkamadıkça, halkın iradesine ipotek koymaya, yurttaşların çalışma ve hukuk güvenliğini hiçe saymaya, sahte düşmanlıklar yaratmaya varan hukuksuzluklarla günü kurtarmaya çalışan siyasal iktidar, ülkemizi çok tehlikeli bir uçuruma sürüklemektedir.”

“ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ”

DİSK Genel-İş yöneticisi Nevzat Karataş da

“Ülke yanarken, inanılmaz zamlar yapılırken Soylu ortaya bir bomba atmak istedi ama elinde patladı. Yeni bir gündem oluşturmak istiyor. Ekrem İmamoğlu ‘biz 16 milyon için çalışıyoruz’ derken Süleyman Soylu sanki bu ülkenin İçişleri Bakanı değil de bir partinin temsilcisi gibi ‘biz’ diyor.

İBB çalışanı 86 bin kişi olarak biz de ‘yaşasın işçilerin birliği’ diyoruz. Biz 86 bin çalışanı adına bu iddiaları kabul etmiyor ve kınıyoruz. Ülkenin nefes alması için erken seçim diyoruz” ifadelerini kullandı.

“EKREM İMAMOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR”

Eylemde, “16 milyon İstanbul halkına hizmet eden belediye çalışanlarıyız”, “Halkın idaresini yok sayamaz, 86 bin İBB emekçisini lekeleyemezsiniz” pankartları taşıyan sendika üyesi İBB çalışanları, “AKP’nin memuru olmayacağız”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Halkın iradesi gasp edilemez”, “Ekrem İmamoğlu yalnız değildir” sloganları attı.

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