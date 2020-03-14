Senegal'de koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı

DAKAR/DAKKA/İSLAMABAD (AA) – Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine önlemler üst seviyelere çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in başkanlığında Bakanlar Kurulu, salgının yayılmasını önlemek için acil toplandı.

Toplantıdan çıkan kararlara göre, 1 ay boyunca kamusal alandaki bütün toplantı ve gösteriler ile dini tören ve ayinler yasaklanırken, üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi.

Ülkeye yolcu gemilerinin girişi yasaklanarak, geçişlerin kontrol altına alınması için sınırlara güvelik takviyesi yapıldı.

Ayrıca bu yıl 4 Nisan'daki bağımsızlık günü kutlamalarının iptalinin yanı sıra mahkemelerin duruşmaları 3 haftalığına askıya alındı.

– Ülkedeki virüslü vaka sayısı 24

Öte yandan, biri bebek 3 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 24'e yükseldi

Dışışleri Bakanlığı dün, 2020 hac ve umre organizasyonlarının Suudi Arabistan yönetimi ile varılan mutabakat çerçevesinde salgın nedeniyle iptal edildiğini açıklamıştı.

– Bangladeş, İngiltere hariç Avrupa uçuşlarını askıya aldı

Bangladeş Sağlık Bakanı Zahid Maleque ve Dışişleri Bakanı A.K Abdul Momen, başkent Dakka'da düzenledikleri ortak basın açıklamasında Bangladeş'in Kovid-19 önlemlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Maleque, Almanya ve İtalya'dan gelen iki vatandaşta Kovid-19 tespit edildiğini, ülkedeki vaka sayısının 5'e yükseldiğini ifade etti.

Momen ise 31 Mart'a kadar İngiltere dışında tüm Avrupa ülkelerine uçuşların askıya alındığını ve tüm ülkeler için kapıda vize uygulamasının durdurulduğunu belirtti. Momen, kararın, yarın gece yarısından itibaren geçerli olacağını kaydetti.

– Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 33 oldu

Pakistan'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 artarak 33'e yükseldi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, salgını önlemek için tüm önlemleri bizzat takip ettiğini belirterek, halktan, panik yapmamasını istedi.

Federal Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Han ise video konferans üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ve Pakistan Sivil Havacılık Otoritesinin (CAA) de dahil olduğu dünya genelindeki havacılık endüstrisinde büyük kayıplara yol açtığını belirtti.

Han, geçen ay boyunca PIA'nın ve CAA'nın salgın dolayısıyla farklı ülkelere uçuşların askıya alınmasının ardından 15 milyon 200 bin dolar kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yarın 17.00'de video konferans aracılığıyla, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı'na (SAARC) üye ülkelerin liderleriyle Kovid-19 ile mücadelede bir yol haritası belirlemek için görüşeceklerini kaydetti.