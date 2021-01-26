Senegal'de Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi

DAKAR (AA) – Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 Ocak'ta yürürlüğe giren olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresinin dolmasının ardından sağlık alanında acil durum ilan edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in sağlık alanında acil durum ilan ettiği ve Dakar ile Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 20 Şubat'a kadar devam edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Sall, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6 Ocak'ta OHAL ilan ederek, başkentin de içinde bulunduğu Dakar ve Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirmişti.

OHAL ilan edilmeden sokağa çıkma yasağının yürürlüğe giremediği Senegal'de söz konusu yasada 12 Ocak'ta değişiklik yapılmıştı.

Mecliste, düzenlenen oturumda, Cumhurbaşkanına meclis oylamasına gerek duymadan sokağa çıkma, sağlık alanında acil durum ve toplanma yasağı ilan etme yetkisi veren değişiklik, oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Daha önce, toplanma, sağlık alanında acil durum ve sokağa çıkma yasağı için Mecliste sağlanacak çoğunluğun oyuyla OHAL ilan edilmesi gerekiyordu.

Senegal'de son 24 saatte 133 kişide virüse rastlandı, 10 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 15 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana 25 bin 127 kişi virüse yakalandı, bunlardan 20 bin 870'i sağlığına kavuştu. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 592'ye çıktı.