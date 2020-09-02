Senegal'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 287'ye ulaştı

DAKAR (AA) – Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 287'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1187 test yapıldı ve Kovid-19'a yakalananların sayısı 88 artarak 13 bin 743'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 287 olurken, hastalığa yakalanan 9 bin 506 kişi iyileşti.

Ülkede 3 bin 949 kişinin tedavisi ise sürüyor.

– Yolcu sayısı yüzde 50 azaldı

Öte yandan Afrika ve Madagaskar Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansı (ASECNA) tarafından açıklanan verilere göre, Senegal'e gelen yolcu sayısı, yılın ilk 6 ayında yüzde 50 azaldı.

Buna göre başkent Dakar'daki Uluslararası Blaise Diagne (AIBD) havalimanına geçen yılın ilk 6 ayında 1 milyon 244 bin 251 yolcu geldi.

Bu yılın aynı döneminde ise gelen yolcu sayısı 609 bin 811 olarak kayda geçti.

İnşaatı Summa-Limak tarafından tamamlanan ve 2017 Aralık'ta açılan AIBD, Batı Afrika'da geçiş noktası özelliği taşıyor.

AIBD, yıllık 80 bin iniş/kalkış ve 3 milyon yolcu kapasitesine sahip.

Senegal'de uluslararası uçuşlar, 17 Nisan'dan 31 Haziran'a kadar durdurulmuştu.