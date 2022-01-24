Şener Şen ile İlyas Salman buluştu: ‘Kırk altı yıllık dostum gelmiş’

Türk sinemasında çok sayıda filmde birlikte rol alan Şener Şen ile İlyas Salman uzun süre sonra yeniden buluştu. Salman, önceki gün kendisini evinde ziyaret eden Şen ile çektiği fotoğrafı Instagram hesabından “46 yıllık dostum gelmiş” notuyla paylaştı.

‘Banker Bilo’, ‘Çiçek Abbas’, ‘Kibar Feyzo’, ‘Şekerpare’ ve ‘Çöpçüler Kralı’ gibi birçok filmde birlikte yer alan iki usta sanatçı Şener Şen ile İlyas Salman uzun süre sonra yeniden buluştu.

Şener Şen, önceki gün İlyas Salman’ı evinde ziyaret etti. Şen ile çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Salman, “Kırk altı yıllık dostum gelmiş” diye yazdı.

Salman’ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

“KEMAL SUNAL’IN ARKASINDAN ÇOK AĞLADIM”

İlyas Salman, geçen aylarda konuk olduğu bir programda Yeşilçam’daki dostluklarından bahsetmişti. Usta sanatçı, ”Kemal benim hemşomdu. O Pötürgeli’ydi, ben Erguvan’lıydım. Can dostumdu. Yakındı. Can dostlarıma Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda da dahildi. Ben Kemal’in arkasından çok ağladım” ifadelerini kullanmıştı.

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KÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Usta oyuncular Şener Şen ile İlyas Salman’ın bir süredir küs oldukları öne sürülmüştü. Küs oldukları dönem Şener Şen’in, yakın çevresinde İlyas Salman’ın adını bile anılmasını yasakladığı iddia edilmişti.