Şenes Erzik, Şenol Güneş ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şenes Erzik, federasyonun 4. Levent'teki binasında Güneş ve teknik ekibiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Erzik, kısa süre önce tanıtımı yapılan, "Olmaz Olmaz Demeyin Olmaz Olmaz!" adlı kitabıyla ilgili bilgiler verirken, Güneş ve beraberindekilerle futbolun dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.

Şenes Erzik, ziyaretin ardından imzaladığı kitabını ve UEFA'ya ait bir anı objesini Güneş'e armağan etti.