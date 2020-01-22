Gün Başlıyor’da Can Ataklı, YSK başkanı Sadi Güven’in “Hata yapmış olabiliriz” sözlerine sitem ediyor. Ekonomideki gidişata ve halkın mutfağındaki yangına, artan faturalara değinen Ataklı, Libya krizini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Senin yaptığın hatayla rejim değişti” – Gün Başlıyor (22 Ocak 2020)