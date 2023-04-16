Şenol Can’dan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a mesaj var! ‘Yeni planlar gerekli’

Süper Lig’in en genç teknik adamlarından biri olan ve son olarak Kasımpaşa’nın başında yer alan Şenol Can, FANATİK’in ‘Teknik Bakış’ formatının bu haftaki konuğu oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasını yorumladı, ilginç tespitler yaptı. İşte Şenol Can’ın, Sarı-Lacivertliler’in hocası Jorge Jesus’a öneride de bulunduğu değerlendirmeleri…

Takımın yükünü üstlendi

Fenerbahçe karşısında beklediğinden çok daha katı bir savunma buldu. Ankaragücü sezon boyunca aslında hücumda etkili ve tehlikeli olabilen ama defansta da açıklar verebilen bir takımdı. Tolunay Kafkas yönetiminde ise çok daha kompakt karşılamaya başladılar rakiplerini. Bunu da Kadıköy’de çok iyi gösterdiler. Bu tarz iyi kapanan rakiplere karşı kilit açma becerisi yüksek, dar alan oyuncularına ihtiyaç duyulur. Fenerbahçe’de bu rolü tek üstlenen isim Arda Güler’di. Skor katkısı yapamadı belki ama öyle özel bir ilk yarı oynadı ki adeta Sarı-Lacivertli takımın bütün yükünü üstlenmiş gibiydi.

Arda’ya özel markaj

Her topla buluşmasında heyecanlandırdı. Ancak Ankaragücü savunması onu neredeyse hiç boş bırakmadı. Arda’nın olduğu yeri hep kalabalık savundular. Oyun aslında daha ilk yarıda Emre Mor’u arıyordu. Jesus bu hamleyi ikinci yarının ortalarında yaptı. Onun girişi biraz hareketlilik kazandırsa da Fenerbahçe organize hücumlar geliştirmekten yine uzak kaldı. Yüzde 70 topla oynamasına karşın üretememek Fenerbahçe’nin en büyük sıkıntısıydı. Bu kadar topa sahip olup bu kadar dominant gözükememek rakibin direncini artırıyor.

Yeni planlar şart

Ankaragücü ikinci yarıda Fenerbahçe’nin geri dönüşlerde yorgunluğundan faydalanabileceğini biliyordu. Nitekim savunma arkasına atılan topta Ali Sowe golü tam da planlarını işletti. Fenerbahçe’de saha içi ve kenar yönetimi şampiyonluğun gitmekte olduğunu orada fark etti. Jesus’un Crespo ve İrfan hamleleri maçı adeta geri getirdi. Valencia penaltısı ve Crespo golüyle büyük takım refleksi ortaya çıktı ve zafer geldi. Bu tarz dönüşler şampiyon olmak için değerli. Ancak şu da unutulmamalı. İyi savunan ve savunma arkasına iyi koşabilen her takım Fenerbahçe’yi yenmeye aday hale geliyor. Jesus’un ezberlenen anlayışlarının yanına yeni planlar eklemesi şart.