Şenol Güneş açıkladı, Beşiktaş’ta Dele Alli olayı açıklığa kavuştu!

Beşiktaş, milli ara sonrası oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılarda dünkü antrenmana katılmayan Dele Alli de bugün çalışmada yer aldı.

ULAŞILAMADIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Dün gerçekleştirilen idman öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirmişti. Burada soruları yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanda yer almayan Dele Alli hakkındaki soruyu da yanıtlamıştı.

Yaptığı açıklamada Güneş, “Ben önceden izin verdim kendisine. Telefonla ulaşamadık ona. inşallah kaza falan geçirmemiştir. Ulaşınca… Bugün de yağmur yağıyor ya biraz” ifadelerini kullanmıştı.

ALLI’DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Şenol Güneş’in basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası Dele Alli, gece saatlerinde yaptığı bir paylaşım ile durumunu aktarmıştı. Paylaşımında İngiliz futbolcu, “Gelen çok sayıda mesajdan dolayı bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim. Kulüp, bugün doktor randevusu için bana izin verdi. Olağan şekilde yarın antrenmanlara döneceğim” ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN ANTRENMANDA YER ALDI

Siyah-Beyazlıların bugün gerçekleştirdiği çalışmada Dele Alli, belirttiği şekilde takımla birlikteydi. Fakat Şenol Güneş’in bugün yaptığı açıklama, sürecin dün gece Dele Alli tarafından belirtilen şekilde gerçekleşmediğini ortaya koydu.

‘O GEÇ GELDİ, CEZA ALDI’

Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi basın mensuplarına Dele Alli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun kendisinin geç geldiğini ama çok önemli bir konu olmadığını belirten Güneş, “Dün yağmur yağdığı için Dele Alli’nin gelemediğini söyledik. Bayağı ciddiye alındı. O geç geldi, ceza aldı. Özel bir durumu vardı ama ceza aynı. Çok önemli bir konu değil kendisi de biliyor zaten. Hiçbir sorunumuz yok, merak etmeyin. Taraftar da üzülmesin. O öne çıktı ama öne çıkması gereken konular başkaydı. Demek ki Türkiye’ye gündem getirmek için arada bir değişik konuları ortaya atmak lazım. Sizin için önemli olan, bizim için önemsiz olabiliyor” ifadelerini kullandı.