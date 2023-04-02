Şenol Güneş açıkladı! Rosier ve Saiss neden kadroda yok?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında bugün Fenerbahçe’nin konuğu oluyor. Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Şenol Güneş de lig kariyerinde bir ilki yaşamak için Kadıköy’de. 1988 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde; Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında ligde 21 kez Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken galibiyetle tanışamadı. Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’ye karşı ilk maçında 2015-2016 sezonunda çıkmış ve bu müsabakayı Sarı Lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Bir sonraki sezon Kadıköy’de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, 2017-2018’deki derbiyi ise Fenerbahçe 2-1 kazandı. Şenol Güneş, Beşiktaş ile son Fenerbahçe deplasmanına 2018-2019 sezonunda çıkmış ve karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

Fenerbahçe’ye karşı tek deplasman galibiyeti

Bursaspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde 2014-2015 sezonunda 2-1 kaybedilen ilk mücadelenin rövanşında Kadıköy’de sahaya çıkan Bursa temsilcisi, Sarı-Lacivertliler’i 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Bu müsabaka Şenol Güneş’in, Fenerbahçe’ye karşı tek deplasman galibiyeti olarak kayıtlarda yer alıyor.

“Futbol adına ne doğru varsa onu düşünüyoruz”

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruşuşa konuşan Şenol Güneş, oyuncularının elinden geleni yapacağını aktardı, “Geçmişten bugüne bir sürü müsabakalar yapıldı derbi maçları olarak. Bugün de yenisini yaşıyoruz. Ezeli bir rekabetin olduğunu biliyoruz. Bu rekabetin dostluk içerisinde güzel bir oyunla sahneye sunulmasını bekliyorum. Oyuncularımızın başrol oynayacağı ve bu senaryonun da gerçeğe dönüşmesi için bütün oyuncuların elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Futbol adına ne doğru varsa onu düşünüyoruz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibin de gücünü biliyoruz. İyi oyuncuları, iyi hocaları, iyi bir yönetimleri var. Taraftar aşılı coşkulu… Ligde daha yukarıda olmak istiyorlar. Biz de yukarı çıkmak istiyoruz. Kazanmak için iyi, güzel oyunlar hak ettiğimizi almak istiyoruz.” dedi.

Rosier ve Saiss kadroda neden yok?

Maç kadrosunda bulunmayan Rosier ve Saiss’le ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, “Rosier aslında sahada koşularda iyi ama topa kafa vururken sıkıntı oluyor. Boynundan ameliyat olduğu için çekinerek oynuyor. Tedirgin olması, olmaması adına ön plana çıkardı. Saiss’in de rahatsızlığından çok moralsizliği vardı. Kayınbiradenin çocuğu vefat etmişti. Küçük bir çocuk… Kendisine bıraktım… Zaten milli maçtan geldiğinde ufak bir sıkıntısı vardı. Ufak bir sıkıntısı vardı. Üzüntü verici bir durum. Aramızda olmamasından dolayı üzgünüm, böyle bir maçta her an ihtiyaç olabilir. Hayat devam ediyor, bu maçlar her zaman oynanacak. Geride kalana bakmak yerine sahada olanın ne yapacağına bakacağız.” ifadelerini kullandı.