Şenol Güneş biletini kesti! Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş’ta sıcak saatler…

Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor’u 3-1 yenen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Milli ara sonrasında da ivmeyi kaybetmek istemiyor. Son olarak İstanbulspor’u mağlup eden Beşiktaş, lider Galatasaray ile puan farkını 11’e indirmişti. Aradaki mesafe hâlâ fazla olsa da Kartal’ın 3 maçlık galibiyet serisi ve her hafta yükselen performansı sonrasında gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Güneş önderliğinde Beşiktaş yeniden çıkış yakaladı. Kartal, bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (583) ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı (yüzde 89.4) lig maçını İstanbulspor karşısında oynadı. Ayrıca uzaktan atılan goller de dikkat çekti.

2 SENE SONRA İLK KEZ

Vodafone Park’ta İstanbulspor filelerine ceza sahası dışından iki gol gönderen Beşiktaş, Ocak 2021’den (3-Çaykur Rizespor) bu yana ilk kez bir Spor Toto Süper Lig maçında bu bölgeden 2+ gol attı. Şenol Güneş’in idmanlarda oyuncularına uzaktan şut çalıştırdığı ve bunun meyvelerini de yavaş yavaş almaya başladığı görüldü.

Şenol Güneş, şampiyonluk yarışında şanslarını son ihtimale kadar zorlamayı amaçlıyor.

KAYIPSIZ GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

Ligler bu hafta Milli araya girerken sonrasındaki ilk mücadelede Fenerbahçe deplasmanına çıkılacak. Şenol Güneş, futbolcuların oyun ritmini kaybetmemeleri için onlarla özel görüşmeler de yaptı. Başarılı hoca, Fenerbahçe derbisini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

İZİN SONA ERİYOR

Süper Lig’de haftayı 3-1’lik İstanbulspor galibiyetiyle tamamlayıp Milli araya 3 puanla giren Beşiktaş’ta teknik ekip, oyunculara 3 gün izin vermişti. Kara Kartal’da izin bitiyor… Oyuncular, yarın Nevzat Demir Tesisleri’nde Fenerbahçe derbisi için hazırlıklara başlayacak.

ABOUBAKAR BUNU HEP YAPIYOR

Beşiktaş ile üçüncü sezonuna tutuk başlayarak ilk 4 maçını boş geçip ardından çıktığı 3 müsabakada rakip fileleri havalandırarak takımına 3 maçlık seri getiren Vincent Aboubakar’ın sonradan açılması şaşırtıcı değil… Kara Kartal’daki ilk iki döneminde de benzer bir durum yaşayan 31 yaşındaki golcü, 2016-17 sezonunda ilk 5 maçta suskundu, 6. haftada golle tanıştı. Şampiyonluğun geldiği sezonu toplamda 12 gol, 4 asistle tamamladı. Abou, 2020-21 sezonunda da ilk 5 hafta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

RİTMİNİ BULDU

Ardından 5 karşılaşma üst üste toplam 7 golü rakip ağlara bırakarak ritmini buldu ve sezonu 15 gol, 5 asistle tamamladı. Yıldız futbolcunun görev yaptığı 2 sezonda da Beşiktaş şampiyon oldu. Öte yandan bu sezon Aboubakar’ın son 3 karşılaşmada çektiği 8 şutun 5’i kaleyi bulurken 3’ü golle sonuçlandı. Teknik ekip, Milli arada ülkesi Kamerun’a giden tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe karşısında da gollerine devam etmesini bekliyor.

“DERBİLERİ TAKIM OLARAK SEVERİZ”

Son maçlardaki yükselişi ve Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aboubakar, şu sözleri sarf etmişti: “Takım içindeki oyuncular değişiyor, teknik ekip ve teknik direktör değişiyor. Ama Beşiktaş her zaman seviye olarak en üst seviyede bir camia. Geçmiş dönem ile tabii ki farklılıklar var. Önceki dönemlerime göre bu sene puan olarak rakiplerimizden gerideyiz. Şampiyonluktan biraz uzağız. Fakat herkesin gördüğü gibi çalışmaya ve iyi işler çıkarmaya çabalıyoruz. Taraftarımız bunu görüyor. Ligi ciddiye alıyoruz. Kalan haftalarda yine çabalamaya, iyi oynamaya ve kazanmaya devam edeceğiz. Derbileri takım olarak severiz. Maç içinde neler olacağını göreceğiz. Takım olarak çok iyi çalışıp elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız.” (Gökmen Özcan)

MULEKA’NIN KREDİSİ BİTTİ!

Sezon başında etkili bir görüntü sergilese de sonrasında düşüşe geçen Jackson Muleka, Şenol Güneş’in döneminde de çıkışa imza atamamıştı. Oyuncusuna birçok şans vermesine rağmen beklediği geri dönüşü alamayan Güneş’in kredisi de bitti! Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda gönderilmesi bekleniyor.