Şenol Güneş: Burada olmamı istemeyenler…

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in açıklamalarından satır başları:

”Bugün düne göre daha mutluyuz”

“2020 Avrupa Şampiyonası’na açılış maçıyla başlayacağız. Spor ve tanıtım olarak da bize çok büyük görev düşüyor. 9 aylık bir sürede buraya geldik. Oraya gelmek de kolay değildi. Herkesin birlikte olduğu bir yarışmaydı bu. Basını da taraftarları da kutluyorum. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bugün düne göre daha mutluyuz ama yarının bugünden daha iyi olması için bir yola çıkıyoruz. Sorumluluklarımız da var. Andorra maçı bittiği andan itibaren rakipler belli oldu ve zaten organizasyona hazırdık. Nerede ne yapacağımızı planlamıştık. Tüm organizasyonu aşağı yukarı netleştirdik.”

“Fransa maçını kolay kazandık”

“Bugünü dünden daha iyi yaptık. Bugün dünden daha mutluyuz ama yarını da daha iyi yapmamız lazım. Sorumluluklarımız var. Organizasyonumuzun büyük bölümü belli. Sadece bir hazırlık maçımızın günü belli değil. Andorra maçını çok zor ama Fransa maçını da kolay kazanmıştık. Futbol ilginç bir oyun. Biz duygusunu herkes kesime aşılayan bir grupla yola çıktık. Taraftarlarımızın zaman zaman üzüldüğü dönemler de oldu.”

“Benim burada olmamı istemeyenler…”

“Genel olarak iki takımı çalıştırmaya sıcak bakmadığım için Beşiktaş ile Marbella’da kamptayken görüşmeler yaptığımızda sonuç olumsuz olmuştu. Sonra Lucescu geldi, gitti ve tekrar buradayız. Her ne kadar istemesem de Türk olarak böyle bir göreve de gitmek durumunda kalabiliyorsunuz. Benim burada olmamı istemeyenler de bu durumu benim aleyhime kullandılar. Burada devletimize de yardımları için teşekkür ediyorum. Benim için imza atıp atmamak önemli değildi, imza attığım güne kadar da aynı heyecanla çalıştım. İnsan çok isterse başarır. Disiplini ve çalışmayı bırakmadık. Bu öyle bir dönemdi.”

“Zorlukları yaşamadan hedefe gidemezsiniz”

“Futbol adına uç noktaları yaşadık. Fransa’yı yendik, 3 gün sonra da İzlanda’ya kaybettik. Bütün bunları aşama olarak geçmek bir tecrübeydi. Kazandıklarınız değil, kaybettikleriniz size tecrübe yaşatıyor. Arnavutluk ve Andorra maçları da İstanbul’da 1-0 bitti. Zorlandık. Bunlar da ayrı bir tecrübeydi. Zorlukları yaşamadan hedefe gidemezsiniz. Engelleri basamak olarak görmeniz lazım. Düşme imkanınız var ama kalkmasını da bilmeniz gerekir.”

”Dünya Kupası’na ikinci kez gitmek istiyorum”

”Kararlarımı etkileyebilir farklı görüşler ama kararı yine ben vereceğim. Önceliğimiz Avrupa Şampiyonası’ydı. Ondan daha önemlisi Dünya kupası. Dünya Kupası’na ikinci kez gitmek istiyorum ama her şampiyonada olmamızı istiyorum. Zaman zaman katılamadık ama bütün turnuvalara katılmalıyız. Birinci basamak halledildi. İlk basamağa sağlam bastık kendimize güveniyoruz.”

”Oynadığımız oyun güven verecek”

“İddialı laflar etmem ama iddialı işler yaparım. İtalya maçında skor ne olursa olsun, herkesin hayranlıkla izlediği bir oyun oynamamızı isterim. Kaybedersek bile oynadığımız oyun güven verecek. EURO 2020’de rakiplerimizin hatalarını kullanmalıyız. Çok büyük bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyorum. Kadro iskeletimiz aşağı yukarı aynı olacak. Esas olan oynayacağımız oyundur.”

”Savunmada oynamaya aday oyuncumuz fazla”

“Savunmada oynamaya aday oyuncumuz fazla. Her zaman bir sıkıntı çıkabilir, hazırlıklı olacağız. Forvette bu turnuvayı geçirmeye aday Burak ve Cenk var. Bunlara ek olarak Kenan, Ahmet Kutucu, Enes var. Ligden beğendiğim bir iki oyuncu da var.”