Şenol Güneş derbiyi böyle kazandı! Kadıköy’de ortaya çıkan ilginç tesadüf

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 10 kişi kalmasına rağmen 4-2 mağlup etmeyi başardı. Siyah-Beyazlılar’ın galibiyetinde Şenol Güneş’in taktiksel tercihi ve oyuna müdahale eden dokunuşları belirleyici oludu. Ayrıca Kara Kartal’ın Kadıköy’de kazandığı son üç karşılaşmada da dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları…

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN BİR İLK!

Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 yendi. Kara Kartal’ın elde ettiği bu galibiyet Teknik Direktör Şenol Güneş için de ayrı bir önem arz ediyor. 70 yaşındaki teknik adam, bu galibiyetle birlikte ligde Fenerbahçe konuk olduğu bir müsabakada ilk kez 3 puanla tanıştı. Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında Süper Lig’de 22 defa Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 1 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE’YE KARŞI 3. GALİBİYET

Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında ligde ve kupada Fenerbahçe’ye 12. kez rakip oldu. Bu akşamki galibiyetle birlikte Güneş idaresindeki Kara Kartal, 3 galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar, 5 defa berabere kalırken, 4 kez de mağlup oldu.

10 KİŞİ KALDI AMA PES ETMEDİ

Siyah-Beyazlılar, derbide 37. dakikada penaltı golüyle geriye düşmüştü. İlk yarıda pek de iyi bir görüntü sergilemeyen Beşiktaş’ta Cenk ve Ghezzal’ın çıkması gerektiği düşünülüyordu. İşte tam bu noktada tecrübeli teknik adamın sihirli dokunuşu ortaya çıktı.

CESARET GEREKTİREN DEĞİŞİKLİK

Güneş, İkinci yarıya başlarken Cenk’i sahada tuttu ve Ghezzal ile Hadziahmetovic’in yerine Maxim ile Redmond’u sahaya sürdü. Beşiktaş 51. dakikada ise Welinton’un Valencia’ya yaptığı penaltı sonrası kırmızı kart görerek 10 kişi kalmıştı. Yine herkes bir hücum futbolcusunun çıkmasını beklerken Güneş, orta sahadan Gedson Fernandes’i çıkararak iki hücumcusunu sahada tuttu. Gedson’un yerine oyuna giren Necip de görevini başarıyla yerine getirdi.

TERCİHİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Maça ikinci yarının başında giren Redmond, derbinin seyrini değiştiren bir performansa imza attı. Önce 58’de Cenk’in golünde ortayı yapan İngiliz golcü, 62. dakikada ise milimetrik bir pas ile yine Cenk’i net bir gol pozisyonuna soktu ve Beşiktaş’ı 2-1 öne geçirdi.

ALTAY’I ÇARESİZ BIRAKTI

75. dakikada sahasından hızlı çıkan Beşiktaş’ta Redmond, rakiplerinden kurtularak ceza sahası dışından kaleci Altay’ı çaresiz bırakan bir vuruşla fileleri havalandırdı ve Kartal’a galibiyeti müjdeleyen golü attı.

DERBİYİ 1 SAVUNMACIYLA OYNADI

Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi bittiğinde sahada sadece 1 savunmacıyı tutmuştu. Saiss’in kadroda olmayışı, Tayyip Talha’nın sakatlanmasıyla yerine giren Welinton’un kırmızı görmesi ve oyuna giren Necip’in aslında orta saha oyuncusu olması nedeniyle Kartal sadece maçı orijinal mevkiisi stoper olan Omar Colley ile bitirdi.

İLGİNÇ İSTATİSTİK

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 10 kişi 4 golle yenmesiyle ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe’yi ligde yendiği son 3 karşılaşmayı da 10 kişi ve 4 golle kazanmayı başardı. İlk olarak 17 Nisan 2015’te Cordoba’nın kırmızı kart görmesiyle Pancu’nun kaleye geçtiği maçta Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup eden Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olduğu sezon 29 Kasım 2020’de Larin’in kırmızı kart gördüğü maçta yine Sarı-Lacivertliler’i 4-3 yenmeyi başarmıştı. Kartal son olarak dün Welinton’un kırmızı kart gördüğü maçı da 4-2 kazanmayı bildi.