Şenol Güneş ile Süper Lig’de 13 maçta 8 galibiyet

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle Süper Lig’de 13. galibiyeti alırken, Şenol Güneş yönetiminde ise 8. galibiyetini elde etti.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig’in 12. haftasındaki Ümraniyespor ile Beşiktaş’taki ikinci dönemine başlayarak 13 maçta takımın başında sahaya çıktı. Şenol Güneş, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir müsabakalarında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Gaziantep, Karagümrük ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray ve Sivasspor deplasmanlarından ise eli boş döndü.

11’de değişiklik yapmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin 24’üncü haftasında 2-1 kazanılan MKE Ankaragücü mücadelesinin 11’ini değiştirmedi. Beşiktaş’ın Başakşehir’e konuk olduğu karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, Ankaragücü maçının 11’inde değişiklik yapmadı. Tecrübeli teknik adam, kazanan kadroyu bozmadı.

Rachid Ghezzal riske edilmedi

Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı atlattıktan sonra Antalyaspor maçında 11’e yazılan ancak ısınma hareketleri sırasında yeniden sakatlanan Rachid Ghezzal, Başakşehir maçında riske edilmedi. Sakatlığını atlattıktan sonra hafta içinde takımla birlikte antrenmanlarda yer alan yıldız oyuncu maç kadrosuna dahil edilmedi.

Tayyip Talha Sanuç sakatlandı

Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Başakşehir’in Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmanın 39’uncu dakikada Tayyip Talha Sanuç, Figueiredo ile girdiği mücadele sonrasında sakatlık yaşadı. 23 yaşındaki oyuna devam edemedi ve 40’ıncı dakikada yerini Romain Saiss’e bıraktı.

Vincent Aboubakar seri yakaladı

Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşılaşmasından sonra Medipol Başakşehir karşısında da takımının ilk golünü atarak Süper Lig’de üst üste ikinci maçta da gol atmayı başardı. Beşiktaş’taki üçüncü dönemini yaşayan 31 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçla birlikte ligde çıktığı 6 müsabakada 2 gol kaydetti. Kamerunlu oyuncu, Başakşehir müsabakasına 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.