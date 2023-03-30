47.3 F
Los Angeles
30 Mart 2023
AnasayfaAlaturka SporŞenol Güneş, Kadıköy’de ilk galibiyetin peşinde

Şenol Güneş, Kadıköy’de ilk galibiyetin peşinde

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş de kariyerinde bir ilki yaşamak için Kadıköy’e gidecek. 1988 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında ligde 21 kez Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken, galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş’ta 4 maçta 2 beraberlik

Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’ye karşı ilk maçında 2015-2016 sezonunda çıkmış ve bu müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Bir sonraki sezon Kadıköy’de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, 2017-2018’deki derbiyi ise Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Şenol Güneş, Beşiktaş ile son Fenerbahçe deplasmanına 2018-2019 sezonunda çıkmış ve karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

Bursaspor ile Türkiye Kupası’nda kazandı

Bursaspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde 2014-2015 sezonunda 2-1 kaybedilen ilk mücadelenin rövanşında Kadıköy’de sahaya çıkan Bursa temsilcisi, sarı-lacivertlileri 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti.
Bu müsabaka Şenol Güneş’in, Fenerbahçe’ye karşı tek deplasman galibiyeti olarak kayıtlarda yer alıyor.

Alaturka Spor
Önceki haber
Üçlü cinsel ilişki cinayetinde istenen ceza belli oldu
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,396BeğenenlerBeğen
16,227TakipçilerTakip Et
3,500TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States