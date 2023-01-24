Şenol Güneş, Valentin Rosier için kararını verdi

Beşiktaş ‘ın Kayserispor ile oynadığı maçta 90+4’üncü dakikada rakibine yaptığı skandal hareket sonrası kırmızı kartla cezalandırılan Valentin Rosier hakkında karar verildi. Siyah-beyazlı kurmaylar ve teknik heyeti kızdıran Fransız futbolcu hakkındaki kararın ayrıntılarına Milliyet ulaştı.

Süper Lig’de 4’te 4 yaparak zirve yarışına katılan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in farkı hissedilmeye başlandı. Deneyimli teknik direktör ve yardımcıları kısa sürede hem oyun sistemine başarılı dokunuşlar yaptı hem de takımda yeniden aile ortamı oluşmasını sağladı.

GÜNEŞ YENİDEN DOĞDU

Beşiktaş’ta ‘Güneş’li günler yeniden başladı. Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor’un ardından Kayserispor’u mağlup ederek Süper Lig’de 4’te 4 yapan Kartal en kritik virajı kayıpsız dönerken, hem rahat bir nefes aldı hem de zirve yarışına katıldı.

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael’in yerine 12. haftada göreve getirilen Şenol Güneş yönetimindeki 7 lig maçında; 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 16 puan topladı. Kartal’ın Güneş’le maç başına puan ortalaması 2,28 oldu. Siyah-beyazlı takım, Valerien Ismael dönemindeki 11 maçta 19 puan toplanmıştı. Ismael’in maç başına puan ortalaması ise 1,72’de kalmıştı.

SAVUNMAYI GELİŞTİRDİ

2015-2019 yılları arasında görev yaptığı Beşiktaş’ta 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş ikinci dönemine iyi başladı. Deneyimli hoca Galatasaray (2-1) ve Gaziantep FK (1-1) deplasmanlarında puan kaybı yaşarken son 4 maçı kazanarak takımını zirve yarışında tutmayı başardı.

Güneş ve ekibi bu süreçte hem oyun sistemine dokunuşlar yaptı hem de takımda yeniden aile ortamı oluşmasını sağladı. Başarılı hoca göreve geldikten sonra savunmasını geliştiren Beşiktaş 7 maçta 7 gole izin verdi. Kartal, Ismael dönemindeki 11 lig maçında kalesinde 14 gol görmüştü.

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş’le daha golcü bir kimliğe de büründü. Kartal 7 lig maçında rakip ağları 14 kez havalandırdı. Ismael dönemindeki 11 karşılaşmada Beşiktaş 20 gol kaydetmişti.

ROSIER BARDAĞI TAŞIRDI

Korner atışı sırasında yüzüne koluyla vuran Gökhan Sazdağı ile yaşadığı gerilimin ardından rakibine kasıklarını göstererek direkt kırmızı kart gören Fransız futbolcu hem teknik heyeti hem de yönetimi kızdırdı.

Siyah-beyazlı yönetimin, Rosier’i sert şekilde uyaracağı aktarıldı. Disiplinsiz davranışları yüzünden Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcıları tarafından geçtiğimiz günlerde iki kez antrenmandan kovulan Rosier’den en kısa sürede kendisine çekidüzen vermesi istenecek. Rosier’in iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılmasının da gündemde olduğu ifade edildi.

Fransız futbolcu bugün tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilecek. En az iki maç ceza alacak olan Rosier, Alanyaspor ve Karagümrük karşılaşmalarını kaçıracak.

GÖZLER ABOUBAKAR’DA

Beşiktaş’taki üçüncü dönemine başlayan Vincent Aboubakar bugün saat 13.00’te BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde medya mensuplarıyla bir araya gelecek.

Kartal’la 1 yılı opsiyonlu 3,5 senelik sözleşme imzalayan 31 yaşındaki Kamerunlu golcü basın toplantısında transfer süreci, eski hocası Sergen Yalçın’ın kendisiyle ilgili sözleri ve hedeflerine yönelik açıklamalarda bulunacak.

Bu arada Kartal, Corendon Alanyaspor’la cuma akşamı oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 15.00’te gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

MASUAKU’NUN 9 MAÇI KALDI

Arthur Masuaku, Kayserispor maçındaki performansıyla kalitesini gözler önüne serdi. Ara transferde elden çıkarılmasına kesin gözüyle bakılan Demokratik Kongolu sol bek son dönemdeki futboluyla teknik heyetin gözüne girerken, takımın değişilmez ismi oldu.

29 yaşındaki futbolcu, Kayseri’de kendi kanadını rakiplerine tamamen kapatırken, hücuma verdiği destekle de öne çıktı. Masuaku’nun formayı kaptığı ve ilk 11’de yer almayı sürdüreceği aktarıldı.

Sezon başında West Ham’dan kiralanan Masuaku şimdiye kadar 16 lig maçında 11’de yer aldı. Deneyimli futbolcunun sözleşmesinde 25 maçta 11’de forma giymesi halinde bonservisinin 2,2 milyon euro karşılığında satın alınması zorunluluğu bulunuyor. Buna göre Beşiktaş 9 maçta daha 11’de sahaya çıkarsa Masuaku’nun bonservisini satın alacak ve deneyimli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

KONYA, EMRECAN UZUNHAN’I İSTİYOR

Josef’in sakatlığı, Atiba’nın ilerleyen yaşı ve Dele Alli’nin beklentilere yanıt verememesi yüzünden deneyimli bir isimle orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki Amir Hadziahmetovic pazarlığı devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, 25 yaşındaki Bosna Hersekli orta sahayı kadrosunda görmek istiyor.

Beşiktaş, Hadziahmetovic’e karşılık son olarak 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bir oyuncuyu kiralık olarak önermişti. Ancak Konyaspor’un Emrecan Uzunhan’ı kiralık olarak değil, bonservisiyle birlikte istediği belirlendi.

Siyah-beyazlıların bu talebe olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Beşiktaş’ın bonservis bedelini bir miktar daha artırarak transferi bitirmenin hesaplarını yaptığı vurgulandı. (Skorer)