Şenol Güneş: Yenilginin sorumlusu benim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi’nde oynanan ve 1-0 kaybedilen Macaristan karşılaşmasının ardından mücadeleyi değerlendirdi. Güneş, değişiklik bir sistemle maça çıktıkları için yenilmediklerini söylerken, mağlubiyetin de sorumluluğunu üstlendi.

Güneş maçtan düşündükleri taktiksel planları gerçekleştiremediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

*Takımı ben yaptım. Yenilginin sorumlusu benim. Kendi sahamızda kazanmak isterdik. Uluslar Ligi’nin böyle bir formatı var. Mart ayında hazırlık maçları oynayamadık. Yeni oyuncuları burada göremezsek nerede göreceğiz.

*Rakibin genel olarak teknik kapasitesi ve oyuna hakim olma özelliği var ama daha agresif oynadılar. Özellikle, agresif oyuna cevap vermedik. Topu iyi kullandılar. Defansif ve ofansif olarak beklediğimiz oyun yoktu. Hücumdaki yavaş oyun etkinliğimizi azalttı. Rakip bizi kontrol altına almaya çalışıyordu. Teknik taktik ve fizik olarak daha iyi iş yaptılar.

*Hem bireysel hem takım olarak kendi potansiyelimizin altında kaldık. Kıran kırana oyun beklerken olmadı. Bizim için kötü bir oyun oldu. Baraj kurarken bile iştahlı değildik. O kadar oyundan koptuğumuz dönemler oldu. Oyun temposunu koymadığımız zaman rakibin üstün oyunu ortaya çıkar. Rakip, üstün oyununu bizim olumsuz futbolumuzdan ötürü iyi yansıttı. Onlar hak etti. Kötü oyun ve kötü skor.

*Üçlü sistemi de şimdi oynadığımız sistemi de oynayabileceğimiz oyuncular var ama bugünkü maçı kaybetmemizin nedeni sistem değil. Henüz hazır değiliz. Macaristan daha zayıf görünmesine rağmen onlar da bugün moral ve güven buldular. Daha dirençli ve savaşçıydılar. Sistemle bunu halledemeyiz.