Şenol Güneş’i kızdırdı üzeri çizildi!

Beşiktaş’ın sezon başında Wolverhampton’dan kadrosuna kattığı Romain Saiss, 2022 Dünya Kupası’nda, Fas Milli Takımı ile gösterdiği performans ile dikkat çekmişti. Saiss’in bu futbolu, birçok kulübün kendisi ile ilgilenmesini sağladı. Transfer döneminde ise Beşiktaş’ta en çok konuşulan konulardan biri de Saiss’in takımdaki geleceği oldu.

Şenol Güneş ile Saiss anlaşamıyor iddiası

Dış basında Romain Saiss ile ilgili iddialar gündem oldu. Şenol Güneş ile Saiss’in anlaşamadığı, Faslı futbolcunun Beşiktaş’tan ayrılacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli stoper için farklı kulüplerle temasa geçildiği kaydedildi.

Dünya Kupası’ndaki sakatlık arayı açtı

Saiss’in Fas Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’ndayken yaşadığı sakatlığın Beşiktaş’ta problem oluşturduğu ifade edildi. İddiaya göre Şenol Güneş, sakatlanmasına rağmen bir sonraki maça çıkan ve durumunun daha da kötüleşmesine sebep olan Saiss’in Siyah-Beyazlılar’ın menfaatinin tersine hareket ettiğini düşünerek oyuncu ile arasındaki ipleri koparttı.

Sahaya sakat çıktı, daha da kötüleşti… Güneş’i kızdırdı

Hatırlanacağı üzere Romain Saiss, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa karşısında sakat olmasına rağmen 11’de başlamış ve durumunun kötüleşmesi nedeniyle 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Bu olayın ertesi günü basın mensuplarına açıklamada bulunan Şenol Güneş ise Saiss için “Hem kendine, hem de bize zarar verdi” demişti.

“Birinci derece yırtığın üstüne gidersen ikinci, üçüncü dereceye çıkar”

Güneş konuyla ilgili, “Milli maçta Romain Saiss sakatlandı. Durumu ile ilgili bize bilgi gelmedi. Birinci derece yırtıktı ama üstüne gidersen bu ikinci, üçüncü dereceye çıkar. Onun için dün oynadı, çıktı” ifadelerini kullandı.

“Herkese zararı olduğu görünüyor”

Sözlerine devam eden teknik adam, “Sakatlıkta oyuncuyu sahaya koyduğunuz zaman hem randımanı düşüp hem sakatlığı büyüyorsa bu çok kötü bir karardır. Sezon sonu olur iyileşme durumu olur onu anlarım ama hem takıma katkısı olmadı, hem kendine, hem bize. Herkese zararı olduğu görünüyor. Raporu alınca buna bakacağız” dedi.

Saiss, Araplar’la görüştü, transfer dönemi içinde anlaşma olmadı

Lions de l’Atlas’ın haberine göre Romain Saiss, Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir takım ile görüşmelerde bulundu., fakat ülkenin transfer dönemi içinde herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

Japonya’dan teklif var! Beşiktaş kabul ederse, Saiss gidecek

Ayrıca haberde Romain Saiss’e Uzak Doğu ülkelerinden Japonya’dan da teklif olduğu belirtildi. Beşiktaş, Japonya temsilcisi takımdan gelen transfer teklifini kabul ederse Romain Saiss takımdan ayrılacak.