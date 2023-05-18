Şenol Güneş’in büyük dokunuşu! Sezonun performansı

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Ümraniyespor ile beraber yerli statüsünde oynayan futbolcularından en çok gol katkısı olan iki takımdan biri konumunda bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda yerli oyuncular 18 gole imza atarken, Beşiktaş ve Ümraniyespor’u 17 golle Galatasaray, 16 golle Başakşehir, 14’er golle Fenerbahçe, Alanya ve Adana Demir takip etti. Kartal’da Cenk Tosun 13 kez ağları sarsarken, Salih Uçan 3, Tayyip Talha Sanuç da 2 defa fileleri havalandırdı. Beşiktaş bununla beraber, ligden çekilen Gaziantep FK dışarıda bırakıldığında, 6 golle yerli futbolcuların ayağından en az gol yiyen takım konumunda…

Beşiktaş, yeni transferlerinden 52 gol katkısı alırken, bu alanda da açık ara ilk sırada bulunuyor. Kartal’ı 43 golle Galatasaray, 37 golle Adana Demir, 35 golle Karagümrük izledi. Fenerbahçe ise Giresunspor ile 28’er golle 7. sırayı paylaştı.

Amartey gündemde

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Premier Lig’de Leicester City forması giyen Daniel Amartey’i gündemine aldı.

Stoper bölgesinde başarısıyla dikkat çeken Ganalı oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Beşiktaş dışındaki kulüplerin de iştahını kabarttı. Danimarka’nın Kopenhag ekibinde kendini gösteren başarılı savunmacı, Leicester City ile 145 karşılaşmaya çıktı.

Weghorst dönüyor mu?

İngiliz basını, Beşiktaş’ın, eski futbolcusu Wout Weghorst’un yeniden Türkiye’ye dönebileceğini yazdı.

Footballinsider’ın haberine göre siyah-beyazlılar, Hollandalı santrfor için yeniden devreye girdi. Manchester United’a kiralık olarak giden 30 yaşındaki oyuncunun burada devam etmeyeceği dile getirilirken, bonservisi elinde bulunan Burnley’in de Weghorst’u kadroda düşünmediği vurgulandı. Hollandalı futbolcunun İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.