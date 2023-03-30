Şenol Güneş’in derbi planı belli oldu! İşte kilit roldeki sürpriz isim

Süper Lig’in 27. haftasında pazar akşamı Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta tek hedef galibiyet. Son üç maçını kazanarak zirve yolunda hata yapmayan Kara Kartal’da tecrübeli teknik adam Güneş de derbiden galibiyetle çıkmanın planlarını yapıyor. Şenol Güneş, Kadıköy’den 3 puanı alacak derbi planını belirledi. İşte haberin ayrıntıları…

DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

1 YIL 8 AY HAPİS

Ankara’da 4 Eylül 2022’de oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı bitiminde sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran sanık B.Ö’ye, ‘muhalefet’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eryaman Stadı’nda 4 Eylül 2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol maçının bitiş düdüğünün çalındığı esnada kale arkası tribününden sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara tekme atan sanık B.Ö., hakkında Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama neticesi S.Y.’ya ‘muhalefet’ suçundan 1 yıl 3 ay, ‘kasten yaralama’ suçundan 5 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

PİRLO’DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam Beşiktaş ile ilgili çıkan haberlere de yanıt verdi. Pirlo, çıkan haberlere son noktayı koydu ve Beşiktaş için görüştüğü iddialarına karşılık olarak, “Bu seneyi daha iyi bir şekilde bitirmek için çalışıyorum. Başka bir takımla ilgilenmiyorum. Tüm konsantrasyonum Karagümrük’le.” ifadelerini kullandı.

HÜCUM GÜCÜNE GÜVENİYOR

Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş’ın en büyük güvencesi hücum gücü olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Aboubakar, Cenk Tosun ve Ghezzal üçlüsüyle gol arayacak. Salih de orta alanda kilit bir rol üstlenecek.

GHEZZAL’IN PERFORMANSI YÜKSELDİ

Teknik Direktör Şenol Güneş; Aboubakar, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal’den oluşacak forvet hattının, böyle bir karşılaşmada kendilerini güldüreceğine inanıyor. Son 3 lig maçında gol atan Aboubakar, milli takımda da bir gol buldu. Cenk Tosun, İstanbulspor’la oynanan son maçta bir gol, bir asiste imza atmıştı. Ghezzal da milli arayı iyi değerlendirdi, formunu yükseltti.

SALİH KİLİT ROLDE

Güneş’in derbi karşılaşmasında orta alanda en güvendiği isim Salih Uçan olacak. Son haftalarda yakaladığı formla birlikte siyah-beyazlı ekibin çıkışında büyük pay sahibi olan Salih, derbide orta saha organizasyonunun temel rolünü üstlenecek.

Fenerbahçe’nin ön alanda yaptığı presi kırmak isteyen Güneş’in, orta alanı kalabalık tutarak toplu çıkışlarda Salih Uçan’a önemli bir görev vereceği öğrenildi. Kaleci Mert, sağ bekte Onur ve orta alanda Salih’in yerli formasyonda olması, Şenol Hoca’nın elini rahatlatıyor ve takımı kurarken tercihlerini kolaylaştırıyor.

MİLLİLER GÖZ DOLDURDU

Beşiktaş, milli takımlara giden futbolculardan iyi bir dönüş aldı. Mert Günok, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi korurken, 3 gol yemesine rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla tam not aldı. A Milli Takımımız’daki diğer oyunculardan Onur Bulut, Ermenistan maçında 90 dakika oynarken; 1 asist yaptı. Kendi ülkelerinin milli takımlarına giden futbolculardan Masuaku (Kongo), Omar Colley (Gambiya) ve Aboubakar (Kamerun) 1’er gol atarken; Amir Hadziahmetovic (Bosna-Hersek) de 1 asistle milli takımına katkıda bulundu.