Şenol Güneş’in vazgeçilmeziydi! 10 milyon euro önerdiler

Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 4-2 yenerek müthiş bir derbi zaferi elde eden Beşiktaş’ta yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ediyor. Takımdan gönderilecek isimlerle ilgili de yoğun mesai harcanırken, Kadıköy’deki derbi galibiyetinin mimarı Nathan Redmond’la ilgili flaş gelişmeler yaşanmıştı.

İLK GÖRÜŞME CEYHUN KAZANCI’YLA

Sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Southampton ile sözleşmesini feshedip Beşiktaş’a 1 yıllığına imza atan tecrübeli futbolcuyla sözleşmesini uzatmak için ilk temas milli arada Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından kurulmuştu. F.Bahçe derbisi sonrası ikinci adım atılmış ve Redmond’a düşüncesi sorulmuştu. 29 yaşındaki sağ kanat, Beşiktaş’ta mutlu olduğunu ancak sezon sonunu beklemek istediğini aktarmıştı.

İSTEDİĞİ ÜCRET KAFA KARIŞTIRIYOR

Beşiktaş’ın 2 yıllık yeni sözleşme teklif edeceği Redmond’ın geleceğiyle ilgili iki kritik nokta bulunuyordu. Birincisi; Redmond’un beklediği olası Premier Lig teklifleri. İkincisi ise yıllık ücret. Bu sezon 1.5 milyon Euro Beşiktaş’tan, 750 bin Euro da Southampton’dan alan Redmond’un sezon sonu 2 milyon Euro üzerinde beklentisi olacağı öne sürülmüştü.

LAZIO GEDSON’UN PEŞİNE DÜŞTÜ

İngiliz futbolcuyla ilgili bu gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Şenol Güneş’in sahada en çok güvendiği isimlerden olan Gedson Fernandes de Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Süper Lig’de gösterdiği performans sonrası Portekizli oyuncu için geçtiğimiz hafta Lazio iddiaları ortaya çıkmıştı.

SON TALİBİ CRYSTAL PALACE

Gedson Fernandes ile şimdi de Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın ilgilendiği belirtildi. Premier Lig ekibinin, Gedson için Beşiktaş ile temasa geçtiği aktarıldı.

10 MİLYON EURO’YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Öte yandan Crystal Palace’ın, 2026’şa kadar sözleşmesi bulunan Portekizli orta saha oyuncusu için 10 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkan 24 yaşındaki Gedson Fernandes, 5 asist yapmıştı.