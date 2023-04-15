Şenol Güneş’li Beşiktaş Trabzon’da şanslı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 55 puanla 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 44 puan ile 6. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 100. randevu

İki takım Süper Lig’de daha önce 99 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez 3 puanın sahibi oldu. 26 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken kalesinde de 114 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2’lik skorla berabere sonuçlanmıştı.

Kartal ligde 6 maçtır yenilmiyor

Kartal, Süper Lig’de oynadığı son 6 müsabakada Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor’u mağlup ederken Antalyaspor ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Karadeniz temsilcisi karşısında galip gelirse, bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

Şenol Güneş’li Beşiktaş, Trabzon’da 4 maçta 3 galibiyet aldı

Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine karşı çıktığı maçlarda 14 gol kaydederken kalesinde de 8 gole engel olamadı. Şenol Güneş, bu süreçte bordo-mavililere karşı çıktığı 4 deplasman müsabakasında 3 galibiyet aldı.

Cenk Tosun riske edilmeyecek

Maç öncesi Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic sarı kart cezalısı olduğu için Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç forma giyemeyecek. Öte yandan geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında kasığından sakatlanan ve tedavisi devam eden Cenk Tosun ise Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Trabzonspor karşısında riske edilmeyecek.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayır yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Kadir sağlam olacak.