Şenol Güneş’ten açıklama: takım üzerinde olumsuz etkisi oldu

Süper Lig’de erteleme mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor’la 0-0 berabere kalırken 90+4. dakikada Cenk Tosun, penaltı vuruşundan yararlanamadı ve Siyah-Beyazlılar zirve yolunda son üç maçında 7 puan kaybetmiş oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş mücadeleyi yayını kuruluşa değerlendirdi. Isınma esnasında sakatlanan Ghezzal hakkında konuşan Güneş, oyundan memnun olmadığını ifade etti. Güneş’in açıklamaları şöyle;

İLK YARIDA POZİSYON YOKTU

Kaybettiğimiz 2 puan. Kazanmamız gereken bir maçtı. Taraftar stadı doldurdu. Üzüntüleri birlikte paylaştığımız ve sonuç almak istediğimiz bir maçtı. Rakip kapanan bir takımdı ama tempolu oynayamayınca rakibin bu kapanmasını aşamadık. İlk yarıda pozisyon yoktu.

SEYİRCİNİN COŞKUSUNA KARŞILIK VEREMEDİK

İkinci yarı daha baskılı oynadık. Bazı verilerde iyi olmamız, maçı kazanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Hızlı oynayan bir takım olmalıydık. Telaşımız ve oyun yapımız, kazanmaya yeterli olmadı. Seyircinin coşkusuna karşılık veremedik.

OLAYLAR ÜZMÜŞTÜ, MAÇ DA ÜSTÜNE GELDİ

Üzüntü verici bir maç. Antalyaspor’un bu oyun tarzıyla ikinci yarıda düşmesini bekliyorduk ve öyle oldu ama bizim de daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu. Şutlarımız azdı, ortalar isabetli değildi. Penaltıyı atıp kazansak bile oyun olarak yine eksiklerimiz vardı. Olmadı yani bu maç. Olaylar üzmüştü maç da üstüne geldi.

OLUMSUZ ETKİSİ OLDU

Ghezzal’ın ısınırken kasığında olan sıkıntı, hem onu hem de bizi üzdü. Oyuna başlarken takım üzerinde de olumsuz bir etkisi oldu. Ghezzal’ı takımdaki herkes seviyor. Yerine Dele’yi koyduk ama verim alamadık. Birçok oyuncudan verim alamadık.