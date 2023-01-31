Şenol Güneş’ten Amir Hadziahmetovic açıklaması

Süper Lig’in 22. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük’le 1-1 berabere kalan ve 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Daha iyi futbol oynamaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli futbol adamı, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Daha iyi futbol oynamalıydık. 3 günde bir maç oynadığımız bir dönemdeyiz. Rakibimizin geçen haftayı bay geçmesi bir avantaj oldu. Bunu iyi kullandılar. Golü bulmamız, ilk yarıdaki yanlışlarımızı örtmemeliydi.” dedi.

‘Golden sonra bir tepkimiz olmalıydı’

Özeleştiride bulunan Güneş, “İkinci yarı daha kontrollü başlamayı düşünürken, yine bir hatayla golü yedik. Golden sonra bir tepkimiz olmalıydı. Bizim takım, tepki veren bir takım ama bugün genel bir yorgunluk olarak kabul ediyorum. Golden sonra rakibin üstüne gitmeliydik.” diye konuştu.

Amir Hadziahmetovic açıklaması

Şenol Güneş, transfer gündemlerinde olan Amir Hadziahmetovic ile ilgili sorulan soruya ise “Amir henüz gelmediği için bir şey söylemek doğru değil.” şeklinde yanıt verdi.