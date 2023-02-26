Şenol Güneş’ten Antalyaspor maçı öncesi açıklama: Acımız çok büyük

Süper Lig’de erteleme mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketi nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Bu büyük felaketin olduğu ilk günden beri zor günler geçiriyoruz. Felaketi gördük, yaşıyoruz, devam ediyor. Kolay değil tabii. Acımız çok büyük. Ölenlerimiz çok var. Bu arada normal hayatta ölenleri bile artık unutur hale geldik. Acımızın büyüklüğü yanında daha birlikte olma ihtiyacı hissettik ve bunu görüyoruz. Kalp çırpınıyor ama beden gitmiyor. Bir çaresizlik de var aslında ama aynı zamanda ayağa kalkma zamanı. Teslim olmamamız da gerekiyor devam ediyor hayat herkes için. Ölenleri rahmetle anıyorum tekrar ama yaşayanlar da var. Dolayısıyla yapılacak şey yaşayanların güçlü olup sıkıntısı olanlara yardım etmesi. Sağlığımıza iyi bakıp oradaki yaralıların sağlıklı olabilmesi adına el ele çalışması gerekiyor. Bunun da yapıldığını görüyorum. Türkiye, bu konuda ayağa kalkıp birlikte oldu. Tek yürek oldu. Duygular devam etmeli. Maddi, manevi paylaşımlarım olması gerekli. Adresler, ülke, şehir, kıtalar konuşulur ama dünyadır esas olan. Dünya ve insan şeklinde iki parçaya ayırmak lazım. O insanlara her milletten insan olduğunu görüyoruz. Bu duyguları bize hissettiren ortamdan iyi çıkmamız gerekiyor” dedi.

Bu süreçte futbol adına verilen kararların birlikte alınması gerekliliğine dikkat çeken Güneş, “Futbol ya tamamen iptal edilmeliydi… O da bir olasılıktı, tartışılabilir. Ya da tamamen devam etmeliydi… Bu da tartışılabilir. Alınan her karar tartışmaya açık olup birlikte almak gerekirdi ne alınacaksa ama 1-2 kişinin kararıyla almak doğru değil. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Futbol, sanat, spor, iş hayatı durduğu zaman da mevcut duruma karşı çözüm üretmiş olmuyoruz ama burada da hiçbir şey olmamış gibi davranmamak gerekiyor. İkisini birden üretebilmek gerekiyor. İşimizi yapmamız lazım. Herkes işini yapacak. İşini yapacak, işe gidecek, ailesiyle birlikte olacak. İçine kapanarak ayrıca psikolojik bir sıkıntı yaşayabiliriz. Futbol maçı da çıkıp oynayacağız. Antalyaspor’un da bu dönemde geçmişten kalan oyuncu transferine bağlı eksikleri var. Bizim de var. Bu, bir oyun. Bu oyunun güzel taraflarını sunup onlara bir nebze de olsa o acıları unutturacak bir ortam sağlamak bizim için iyi olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.