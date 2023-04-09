Şenol Güneş’ten Giresunspor maçı öncesi sürpriz karar

Geçen hafta Kadıköy’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 10 kişiyle 4-2 yenerek büyük moral bulan Beşiktaş, Giresunspor’u da mağlup ederek zirve takibini sürdürmek ve galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Fenerbahçe maçından önce Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor’u yenen Siyah-Beyazlılar, Kadıköy’de aldıkları galibiyetle 4 maç üst üste kazanmasını bilmişti. Şenol Güneş’in öğrencileri, Karadeniz temsilcisini de yenerek bu sezon ikinci kez 5 maçlık seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe galibiyetinin de etkisiyle taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.

TEKNİK EKİPTEN KART UYARISI

Beşiktaş’ta Giresunspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic bu akşam sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta çok önemli Trabzon deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Teknik ekibin, 2 oyuncudan da bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede dikkatli davranmalarını ve kart görmemelerini istediği kaydedildi.

REKABETTE KARTAL FARKI

Ligde bu akşam Vodafone Park’ta mücadele edecek olan Beşiktaş ve Giresunspor, daha önce Süper Lig’de15 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 8 kez sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken, Giresunsporise 2 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. İkili arasındaki 5 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-Beyazlı ekip söz konusu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz temsilcisi 10 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki maçta Kara Kartal, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

VODAFONE PARK’TA SADECE 1 KEZ…

Bu sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, Süper Lig’de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Siyah-Beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Medipol Başakşehir’den aldı. Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken, bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.

3 ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş’ta Giresunspor maçı öncesinde 2’si stoperde olmak üzere 3 önemli eksik bulunuyor. Fenerbahçe maçında çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha ile yine aynı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton, bu akşam forma giyemeyecek. Tayyip Talha ve Welinton’la beraber, sakatlığı sebebiyle tedavi için İngiltere’ye gitmesi beklenen Dele Alli ve gözden çıkarılan Kevin N’Koudou da yine kadroda olmayacak.

SAVUNMAYA YENİ İKİLİ

Teknik direktör Şenol Güneş’in defans hattında iki stoperin yokluğunda Colley’in partneri olarak Saiss’e görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş’ın bu akşam defanstaki diğer iki oyuncusu sağ bekte Onur, sol bekte Masuaku olacak.

REDMOND’A YER AÇILABİLİR

Orta sahada da bir değişikliğe gitmesi beklenen Güneş’in Fenerbahçe maçının yıldızı olan Redmond’a yer açmak için Amir Hadziahmetovic’i yedeğe çekmesi sürpriz olmayacak. Bu durumda orta ikili Salih ve Gedson olurken, hücumda Ghezzal, Redmond, Cenk ve Aboubakar görev yapacak. Redmond’a yer açmak için yapılacak ikinci değişiklik ihtimali ise Ghezzal’ın yedek oturtulması olacak.

ABOUBAKAR İÇİN ŞOV ZAMANI

Siyah-Beyazlılar’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Kara Kartal’daki üçüncü dönemine tutuk başlamıştı. İlk 4 maçında suskun kalan tecrübeli santrfor, son 4 karşılaşmaya ise damgasını vurdu. Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe filelerine peş peşe 4 gol göndererek kalitesini ortaya koyan başarılı oyuncu, bu akşam Giresunspor karşısında da gol olup yağmayı planlıyor.

ŞENOL GÜNEŞ’İN GÜVENİ TAM

Hafta içinde yapılan takım çalışmalarında etkili görüntüsünü sürdüren yıldız isim, bugün atacağı gollerle hem takımına zaferi getirmeyi hem de skor sayısını üst üste 5’e çıkarmayı amaçlıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Aboubakar’a bu akşamki maç öncesinde çok güveniyor… Deneyimli hocanın, hücum hattında forma vereceği; Cenk Tosun, Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal’dan maç boyu Aboubakar’a destek olmalarını istediği kaydedildi.