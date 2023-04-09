Şenol Güneş’ten Giresunspor maçı sonrası Dele Alli açıklaması

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Güneş, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Kağıt üzerinde biz favoriydik. Bir sürprize izin vermemiz gerekiyordu. Rakibimiz dirençli, inançlı, oyunu asla bırakmayan bir takımdı. Kısa zamanda toparlanıp 1-0’dan sonra 3-1 öne geçmek önemliydi. Daha iyi oynayabilirdik ama bu oynadığımız oyunla da galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün oyuncular ellerinden geleni gösterdi. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Nathan Redmond’ın yükselen formuna ilişkin görüşleri sorulan tecrübeli çalıştırıcı, “Çalışan oyuncuların değerleri de yükselir, her şeyi yükselir yani. Tüm mesele çalışmak. Tebrik ediyorum. İyi oynasın, takıma katkı yapsın ama bütün oyuncular için geçerli. 11’in dışında kalan oyuncular, kendi performanslarının üzerine çıkmadıktan sonra burada olmalarının bir anlamı yok. Ona çalışmak gerekiyor. Biz de onlara görev vereceğiz. Zaman zaman bocalayan olabiliyor. Onları da toparlayacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Dele Alli’nin sakatlığı üzerinden Cenk Tosun sorusunu da cevaplayan Güneş; Dele Alli ile ilgili kısma cevap vermezken, “Cenk sakatlandı, doğru. Yarın MRI çekilecek onu değerlendireceğiz. Trabzonspor; büyük bir takım, büyük bir kulüp, geçen sezonun şampiyonu. Onlarla bir maç yapacağız. Çarşamba günü de çok önemli bir maçımız var. O maça da hepimiz özveri ile hazırlanmak durumundayız. Özel bir durum. Futboldan daha önemli bir durum. Çok insanımızı kaybettik. Onlara tekrar Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Atletico Madrid’e teşekkür ediyorum geldikleri için. Bu, önemli bir jest. Biz de buna katkı yapmak durumundayız. Taraftarları da bu müsabakaya bekliyorum. Hem o maçı izlemek hem de depremzedelere yardım için maça bekliyorum” dedi.

Dele Alli’nin durumuna ilişkin sorunun tekrarlanması üzerine ise tecrübeli çalıştırıcı, “Şu anda onu konuşacak durumda değiliz. Onu pas geçtim. Hayırlısı olsun. Bütün oyuncularımız önemli oynayan, giden. Ben de dahil hepimiz kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz önemli olan takımın, kulübün iyi olması” ifadelerini kullandı.