Şenol Güneş’ten kritik Maxim kararı!

Süper Lig’de çıktığı son 2 maçta Fatih Karagümrük’le berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor’a mağlup olarak 5 puan kaybeden Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor’la pazar günü evinde oynayacağı erteleme karşılaşmasını mutlaka kazanmayı hedefliyor. Zirve yarışında kritik bir noktada bulunan siyah-beyazlı takım, Antalyaspor galibiyetiyle yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Karagümrük ve Sivasspor maçında hücum hattında yaşanan problemleri yeni transfer Alexandru Maxim ile çözmeyi planlıyor. Karagümrük maçında pozisyon üretmekte zorlanan Kartal, Sivasspor’a 1-0 yenildiği son maçı isabetli şut atamadan bitirmişti.

Şenol Güneş’in, Gaziantep FK’dan kiralık gelen Maxim’in hücum hattındaki yeteneklerinden en üst seviyede yararlanmak istediği aktarıldı. Antalyaspor ile oynanacak erteleme maçında statü gereği forma giyemeyecek olan Rumen yıldızın, Ankaragücü ile 5 Mart’ta yapılacak karşılaşmada büyük olasılıkla sahada olacağı vurgulandı.

Teknik patron Şenol Güneş’in önümüzdeki dönem Dele Alli’ye 11’de forma vermeyi düşünmediği kaydedildi. İngiliz yıldızı kazanmak için çaba harcayan ancak hedefine ulaşamayan siyah-beyazlı hocanın, 9. yabancı olarak sahada yer alabilecek Alexandru Maxim’i 10 numara pozisyonunda kullanacağı ifade edildi. Maxim bu sezon Gaziantep FK formasıyla 25 resmi maça çıkarken 5 gol, 10 asiste imza attı.