Şenol Güneş’ten Omar Colley’e özel görev!

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı hoca, Fenerbahçe’nin formda ismi Enner Valencia için planını şimdiden hazırladı. Kurt hoca, formda yıldız için takım savunması değil bireysel durdurma planı belirledi. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler’in başarılı ismini durdurma görevi, yeni transfer Omar Colley’de olacak.

SKOR ÜRETMESİNE ENGEL OLACAK

Gambiyalı sol stoper, maç boyunca Valencia’ya adeta gölgesi kadar yakın olup rakibine boş alan bırakmayarak skor üretmesine engel olacak.

SAVUNMANIN LİDERİ

Savunma hattında formayı Romain Saiss’ten kapan ve Tayyip Talha Sanuç’la beraber iyi bir ikili olan Colley, bu karşılaşmada kalitesini gösterip, savunmanın liderliğini de ele geçirmeyi amaçlıyor.