Şenol Güneş’ten öz eleştiri: Ciddiyeti göremedik, üzüldüm…

Süper Lig’in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor’la 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını vurgulayan tecrübeli isim, “Zor bir maçtı. Rakibin kırılgan olduğu bir dönemde biz de oyun ve sonuç güveniyle buraya gelmiştik. Oyuncularımızın arzusu ve niyeti sahada gözükmedi. Ciddiyeti göremedik.” dedi ve ekledi:

‘KALİTENİN ALTINDAYDIK’

“İlk yarı boşa gitti. İkinci yarıda Trabzonspor, seyirci coşkusuyla daha baskılı oynamaya çalıştı. Biz de bu durumu hızlı hücuma çevirip Nkoudou, Aboubakar, Redmond ve Muleka’yla hamle yapmayı düşündük ama düşündüklerimiz olmadı. Beklediğimiz oyun kalitesinin altındaydık. Sonuç olarak iki puan kaybettik.”

‘OTURMUŞ OYUNUN BOZULMASINA ÜZÜLDÜM’

“Savunmamız ikinci yarının belli bölümlerinde dirençli oynadı. En önemlisi oyun dağınıklığı vardı, kopmalar oldu. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. Sahaya sürdüklerimizden beklediklerimizi tam olarak bulmamız gerekiyordu. Belki Nkoudou’yu oyuna daha geç alabilirdik. Önümüzdeki Ümraniyespor maçıyla yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz.”

‘MULEKA VE N’KOUDOU VERİMLİ OLMADI’

“Beşiktaş’ın oyun kalitesi ve heyecanı bunun çok üstünde olmalı. Bugün tatmin edici bir oyun yoktu. Orta saha ve ofansif oyuncularımız beklenen performansı vermeyince çabuk ve arkaya koşu yapan N’Koudou ve Muleka ile Redmond’u oyuna aldık. Oyuna hakim olabilsek pas yapabilsek farklı şeyler de olabilirdi. Muleka ve N’Koudou’nun bugünkü oyunları verimli değildi.”