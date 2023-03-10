Şenol Güneş’ten radikal değişiklikler! Beşiktaş’ta kadro değişiyor

Beşiktaş, 12 Mart’ta Başakşehir ile oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıkarıldı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında, 12 Mart Pazar günü saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı için taraftarlarımıza ayrılan biletler, bugün (dün) satışa sunulacaktır. Bilet fiyatı 250 TL’dir.”

Kartal taktik çalıştı

Siyah-Beyazlılar, ligin 25. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ile başladı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışması ile devam etti. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi. Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına, bugün saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Dele Alli yüzleri güldürdü

Sezon başından beri ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığına uğratan Dele Alli, bu kez teknik heyetin yüzünü güldürdü. Özellikle Alexandru Maxim’in gelişi sonrasında hırslı görüntüsü ile dikkat çeken İngiliz oyuncu, idmanlardaki performasıyla alkışları topladı. Dele Alli, bu sezon 17 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

’11’de oynayacak gibi hazır ol’

Kara Kartal’ın hocası Şenol Güneş, pazar günü ligde oynanacak Başakşehir mücadelesinde kadroda birtakım değişiklikler yapmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam, uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle ilk 11’de forma giyemeyen Rachid Ghezzal ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, 30 yaşındaki futbolcu ile yaptığı konuşmada, “Seni oynatmak istiyorum. Son idmanda tekrar test yaparız. 11’de oynayacak gibi hazır ol” dedi. Ghezzal ise hocasının bu talebine olumlu karşılık vererek, en iyi şekilde zorlu mücadeleye hazırlanacağını bildirdi.

Cenk kulübeye

Eğer Ghezzal forma giyerse takımın golcüsü Cenk Tosun’a ise yedek kulübesi yolu gözükecek. Cezayirli yıldız, sağ kanatta görev alacak. Sol kanatta ise bu doğrultuda Nathan Redmond’un, forma giyme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı.