Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam sakat oyuncuların son durumları hakkında bilgi verdi.
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Şenol Güneş’ten sakat oyuncularla ilgili açıklama
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