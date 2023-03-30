Şenol Güneş’ten sakat oyuncularla ilgili açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan basın toplantısında tecrübeli teknik adam takım durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımlarından dönen oyuncular hakkında bilgi veren teknik adam oyuncuların fizik durumlarından bahsetti.

Şenol Güneş’in açıklamaları;

“Masuaku ve Muleka henüz bize katılamadı. Saiss geldi ama bir problemi var. Durumuna Cuma günü bakılacak. Yorgun gelen oyuncular var Omar Colley gibi…

Tayyip Talha bugün bizimle idmanda yer alacak ve durumuna bakacağız.”