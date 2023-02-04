Şenol Güneş’ten Sivasspor maçında sürpriz tercih!

Süper Lig’de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük’le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas’ta da sürdürmenin peşinde.
Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson Fernandes mücadelede görev yapamayacak.
Ayrıca, hazırlık süreçleri devam eden Rachid Ghezzal ve Josef de Souza’nın forma giymesi beklenmiyor. Corendon Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından Karagümrük karşısında oynamayan Salih Uçan’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.
Öte yandan Beşiktaş’ın hafta içinde kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına Sivas’ta çıkması bekleniyor.
Beşiktaş’ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
İşte Beşiktaş’ın Sivasspor maçı muhtemel 11’i:
MERT GÜNOK
VALENTIN ROSIER
WELLINTON
TAYYİP TALHA SANUC
MASUAKU
HADZIAHMETOVIC
ROMAIN SAISS
DELE ALLI
CENK TOSUN
N’KOUDOU
VINCENT ABOUBAKAR