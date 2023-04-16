Şenol Güneş’ten sürpriz tercih! İşte dev maçın 11’leri

EREN ELMALI

Takım iyi ya da kötü oynadığında aynı istikrarı sürdüren isimlerden biri olan Eren Elmalı çalkantılı bir sezon geçirse de yine de Trabzonspor’un sol kanadı ona emanet olacak. Bu zorlu maçta Eren Elmalı ve arkadaşları galip gelerek taraftarlarının yüzünü bir nebze de olsa güldürmek istiyor.