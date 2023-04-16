Şenol Güneş’ten sürpriz tercih! İşte dev maçın 11’leri

Süper Lig’de 29. haftanın en kritik maçı Trabzon’da oynanacak, Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk sezonunun ardından bu sezon zor günler geçiren ve hedefsiz kalan Trabzonspor kötü gidişatına Beşiktaş karşısında dur demeyi planlıyor. Kadıköy’de Fenerbahçe’yi devirerek yarışta iddiasını kanıtlayan, Giresunspor galibiyetiyle serisini 5 maça çıkaran Siyah Beyazlılar ise zorlu deplasmana 6’da 6 hedefiyle gitti.
YENİ YÖNETİMİN İLK BÜYÜK MAÇI
Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede göreve gelen yeni yönetim Beşiktaş maçıyla ilk büyük maçına çıkacak. Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı 3 maçtan yenilgiyle ayrılan yeni yönetim, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.
BİLETLERE YOĞUN İLGİ
Alınan üst üste sonuçların ardından Bordo-Mavili taraftarların da maçlara ilgisi azalmıştı. Fakat Beşiktaş derbisi öncesinde futbolseverler, biletlere akın etti. Şu ana kadar 30 binden fazla biletin satıldığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan satılmayan bilet sayısının ise yaklaşık 3 bin civarında olduğu da bildirildi.
50 YILLIK DEV REKABET
Fırtına’nın Beşiktaş karşısındaki 1-0’lık galibiyetiyle 24 Kasım 1974’te başlayan 50 yıllık rekabette, geride kalan 115 resmi karşılaşmanın 44’ünü Beşiktaş, 42’sini Bordo-Mavili ekip kazandı, 29 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-Beyazlılar’ın 162 golüne, Fırtına 135 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
AKYAZI’DA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Bordo-Mavililer, evindeki lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon’da 49 kez karşı karşıya gelirken Fırtına, bu mücadelelerin 22’sini kazanmayı bildi. Beşiktaş 16 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 maçta ise eşitliği bozamadı.
KADROLAR BÜYÜK MERAK KONUSU
Bu zorlu maçta teknik adamların sahaya sürecekleri ilk 11’ler de büyük merak konusu. İşte Trabzonspor’un ve Beşiktaş’ın sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri…
TRABZONSPOR – UĞURCAN ÇAKIR
Trabzonspor’da dev maçların adamı şüphesiz Uğurcan Çakır… Kalede alternatifsiz bir isim olan Uğurcan Çakır şüphesiz yine maçın kader adamı olmaya aday isimlerden biri.
JENS STRYGER LARSEN
Bu sezon inişli-çıkışlı bir seozn geçiren 32 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun performansı büyük merak konusu. Son derece formda bir Beşiktaş’a karşı savunma beklerinin performansı da maçın skorunu belirlemede büyük etken olacak.
MARC BARTRA
İspanyol savunmacı zaman zaman hücum bölgesindeki etkinliği ile de dikkat çekiyor. Topla birlikte ileri çıkma konusunda ligin en deneyimli isimlerinden biri olan yıldız futbolcunun form grafiği ve kariyerinde bu tarz büyük maçların olması büyük etken.
STEFANO DENSWIL
Savunma kısmında geçtiğimiz sezonun biraz uzağında kalan tecrübeli futbolcu artık ligi yakından tanıyor. Bu da İhsan Derelioğlu’nun elini rahatlatan bir durum.
EREN ELMALI
Takım iyi ya da kötü oynadığında aynı istikrarı sürdüren isimlerden biri olan Eren Elmalı çalkantılı bir sezon geçirse de yine de Trabzonspor’un sol kanadı ona emanet olacak. Bu zorlu maçta Eren Elmalı ve arkadaşları galip gelerek taraftarlarının yüzünü bir nebze de olsa güldürmek istiyor.
MANOLIS SIOPIS
Trabzonspor orta sahasının durmak bilmez, yorulmaz dinamosu Siopis yine takımın en güvendiği isimlerden biri olacak. Taraftarların da hırsı ve gösterdiği performans nedeniyle benimsediği isimlerden olan Siopis özellikle Beşiktaş ataklarında merkezi koruyacak bir isim olarak dikkat çekiyor.
DOĞUCAN HASPOLAT
Siopis’in orta sahada en büyük yardımcısı Doğucan Haspolat olacak. 23 yaşındaki genç futbolcu sahada zaman zaman sert müdahaeleleri olsa da takımının pas bağlantıları noktasındaki kilit isimlerinden.
LAZAR MARKOVIC
Gaziantep FK ligden çekildikten sonra Trabzonspor’un kadrosuna katılan yıldız futbolcu da bu sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla fark yaratan isimlerden. Kısa zamanda da Bordo Mavili ekipteki yeni arkadaşlarıyla iyi anlaşan tecrübeli futbolcu büyük atmosferli maçlara aşina olması da sahada takımına pozitif etki yaratacaktır.
BAKASETAS
Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Yunan orta saha bu sezon sakatlıklardan dolayı da çok etkilendi. Tecrübeli futbolcu her şeye rağmen yine Trabzonspor’un en büyük itici gücü olup skora katkı yapması beklenen isimlerin başında geliyor.
TREZEGUET
Gününde olduğunda ligde durdurulması en zor isimlerden biri olan Trezeguet, Beşiktaş’a karşı en önemli hücum kozlarından biri. Kanattan içeriye attığı toplar ve koşular sayesinde savunmanın dengesini bozabilen tecrübeli futbolcunun performansı da skoru belirleyecek.
MAXI GOMEZ
Büyük maçların golcüsü yine göz önünde olacak. Sezon başında sansayonel bir transfer olan Maxi Gomez takıma katkısı da en fazla olan isimlerden. Ceza sahası içi ve dışında sürekli pzosiyon kovalayan Uruguaylı futbolcu için Beşiktaş’ın ekstra önlem alacağı da gelen bilgiler arasında.
BEŞİKTAŞ – MERT GÜNOK
Şenol Güneş’in yeniden takımın başına geçmesinin ardından formayı devralan Mert Günok kalesinde güven vermeye devam ediyor. Başarılı performansıyla milli takıma da çağrılan tecrübeli eldiven, bu maçta da deneyimi ile takım arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışacak.
ONUR BULUT
Kayserispor’dan ara transfer döneminde gelen Onur Bulut imzasının hemen ardından formayı kaptı ve bir daha bırakmadı. Çalışkan yapısı ile dikkat çeken tecrübeli futbolcu, Şenol Güneş’in vazgeçilmezleri arasında.
ROMAIN SAISS
Beşiktaş’ta zaman zaman geleceği tartışma konusu olsa da Saiss’in tecrübesi tartışılmaz. Özellikle böylesine dev maçların ambiyansına alışık olan tecrübeli futbolcu bu karşılaşmada da Şenol Güneş’in en önemli silahlarından biri olacak gibi gözüküyor. Özellikle hava toplarındaki etkinliği duran toplarda büyük artı sağlayacak.
OMAR COLLEY
Ara transfer döneminde sessiz bir şekilde takıma katılan tecrübeli savunmacı kısa zamanda mtakıma adapte oldu. Başarılı maçlar çıkartan Colley yine savunmada Şenol Güneş’in en güvendiği isim olacak gibi gözüküyor.
ARTHUR MASUAKU
Takıma ilk dönemde adapte olmakta zorlanan hatta kiralık olarak geldiği Beşiktaş’tan ayrılma noktasına kadar gelen tecrübeli sol bek, Şenol Güneş ile yeniden hayata döndü. Yıldız futbolcu hatta Beşiktaş’ın bonservisini almak istediği bir isim haline dönüştü ve sol kanat savunması artık onun himayesi altında.
RACHID GHEZZAL
Sakatlığı sırasında en çok aranan isimlerden olan Ghezzal, Trabzonspor’a karşı üretkenlik adına sahneye çıkabilecek en önemli isim. Arkadaşlarına ayağa teslim ortaları ve klası ile adından sıkça söz ettiren tecrübeli futbolcunun form grafiği de Şenol Güneş’in oyun planında belirleyici olacak.
SALİH UÇAN
Beşiktaş orta sahasının en önemli ismi Salih Uçan yine işin hem savunma hem de hücum yönünde kilit noktası olacak. Pas dağıtımının yanı sıra arkadaşlarına sürekli yardımcı olması da Salih Uçan’ı bir adım öne çıkaran özellik.
GEDSON FERNANDES
Takımın hücum gücü yapısında en üst sıralarda yer alan Gedson Fernandes’in orta sahadaki yaratıcı ve yıpratıcı özellikleri Trabzonspor’a zor anlar yaşatacaktır. Şenol Güneş de Portekizli futbolcuya bu maçta çok güveniyor.
MAXIM
Gaziantep FK’nın ligden çekilmesinin ardından Beşiktaş’a kiralanan yıldız futbolcu Şenol Güneş’in her zaman ilk 11’inde olan bir isim değil. Ancak Maxim orta sahada üstünlük sağlamak adına bu maçta Beşiktaş’ın en önemli isimlerinden biri olabilir.
NATHAN REDMOND
Süper Lig’in en formda ismi Redmond bu maçta da Beşiktaş’ın en büyük kozu olacak. Tecrübeli futbolcu iyi oyununu skorla da süslemeye başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
VINCENT ABOUBAKAR
Beşiktaş’a geri döndükten sonra performansı bir hayli eleştirilmişti. Ancak özlenen Aboubakar son 3 haftalık dilimde yeniden geri dönmüş durumda. Attığı goller ve yaratıcılığı üst seviyede bir isim olan golcü futbolcu skorbordu değiştirebilecek en önemli isimlerden.