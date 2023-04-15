Şenol Güneş’ten Trabzonspor’a büyük sürpriz! Kadroya dahil etti

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Trabzonspor maçı için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Trabzon’a giderek kampa girecek.
Beşiktaş’ın kadrosu da belli oldu. Kafileye uzun süredir takımda yer almayan Kevin N’Koudou da dahil edildi.
İşte Beşiktaş’ın kadrosu:
Kaleciler: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin
Defans: Valentin Rosier, Onur Bulut, Omar Colley, Welinton, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Tayfur Bingöl
Orta Saha: Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Maxim, Gedson Fernandes, Salih Uçan
Hücum: Kévin N’Koudou, Nathan Redmond, Rachid Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar