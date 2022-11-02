Sensörler alarm verdi ama maden ocağı boşaltılmadı

Amasra’daki faciada kayıtlar ihmalin boyutunu ortaya koydu. 41 işçinin yaşamını yitirdiği patlamada tehlikeli metan seviyesi 18.05’de %1.55’e çıktı ama çalışma sürdürüldü, 4 dakika sonra da facia yaşandı.

Emin ÖZGÖNÜL

Amasra’da 41 işçi göz göre göre gelen faciaya kurban gitmiş. Sensör kayıtlarına göre olay günü havadaki tehlikeli metan seviyesi 2 saat içinde yüzde 0.63’den yüzde 1.55’e çıktı. Sensörler saat 18.05’de alarm verdiği halde maden boşaltılmayıp, çalışmaya devam edildi. Saat 18.09’da da patlama yaşandı. Yüzde 2 metan gazı seviyesinin potansiyel patlama oluşturduğu ancak ocakta patlama limiti olan yüzde 5 gaz ölçüldüğünde dahi çalışmaya ara verilmeyip, kömür üretiminde de bir düşüş olmadığı saptandı. Bu da işçilerin grizu tehdidi altında çalıştırıldığını gösterdi.

TBMM Amasra Faciasını Araştırma Komisyonuna gönderilen bilirkişi raporunda, ölen işçilerin 2-3 yıllık tecrübeye sahip oldukları belirlendi. İTÜ ve Kocaeli Üniversitesi’nden 5 maden ve 1 jeoloji mühendisinin hazırladığı raporda facianın nedenleri şöyle sıralandı:

HAVALANDIRMA: Ocak içinde yeterli miktarda ve hızda hava dolaşımı sağlanmamış, yanıcı, patlayıcı gaz ve tozların, insanların çalıştığı yerlerde seyreltme ve ortamdan uzaklaştırması sağlanmamıştır.

GAZ SEVİYESİ: Patlamanın olduğu -320 galerisinde 16:00-7:55 saatleri arasında ortamdaki metan miktarı % 0.63 ile başlayıp, % 0.71 olmuş, 17:59’da % 1.06’ya gelmiş ve ikaz vermiş, saat 18:05’de ise % 1.55’e gelerek alarm vermiştir. Sensörden son ölçüm patlama saati 18:09’da alınmış ve bu değer %1.69 olmuştur.

SENSÖR ÖLÇÜMLERİ: Metan gazı alt patlama limiti olan %5’i geçtiği durumlar da yaşanmıştır. Alarm seviyelerinde maden ocağı kısmen dahi boşaltılmamıştır.

DENETİM: Denetim mekanizması etkin değildir ve kazada rol oynamıştır.

İŞ GÜVENLİĞİ: İşletmedeki tüm teknik işleri tek bir vardiya mühendisi denetlemektedir. Bu kusur kazanın meydana gelmesinde etkendir.

GENEL MÜDÜR: TTK Genel Müdürü, havalandırma konusunda gerekli yatırımların yapılmamış olması, yüksek miktarda gaz içeren kömür damarlarında metan içeriğinin azaltılması ve ocağın emniyetli hale gelmesi için gerekli metan drenajı ile ilgili yatırım faaliyetlerinde bulunmamıştır. Kontrol işlerinde yetersiz kalmış ve kusurlu bulunmuştur.