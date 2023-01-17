Şenyaşar ailesine hastanede saldırı davası görüldü

Sabah erken saatlerinde polis ekipleri adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanılan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Mikail Şimşek ile Celal Yıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar F.Y., Y.Ş., H.Y., M.A., O.Y., Ö.Y., Celal Y., E.Y. M.Y., Cemal Y. ise mahkeme huzurunda hazır bulundu.

DURUŞMAYI HDP VE CHP’Lİ VEKİLLER DE TAKİP ETTİ

Duruşmanın görüldüğü Malatya adliyesinin çevresinde emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Adliyenin olduğu alana araç girişine izin verilmezken, vatandaşlar ise aramadan geçirildi. TBMM Başkanvekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık ve CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve çok sayıda avukat da takip etti.

MAHKEME, BAROLARIN TALEBİNİ REDDETTİ

Bazı illerin baroların temsilcileri duruşmaya katılma, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise duruşmaya gözlemci olarak katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, baroların talebini reddederken, gözlemci olarak izleyebileceklerine karar verdi.

“HASTANENİN İÇİNE GİRMEDİM”

Tutuklu sanık Mikail Şimşek, mahkemedeki ifadesinde, olay sırasında evinde olduğunu ifade ederek, “Evim hastaneye yakın. Ses gelince hastaneye gittim. Polisler vardı. 15 dakika hastane bahçesinde bekledikten sonra AK Parti’ye geçtim. Hastanenin içerisine girmedim. Hiçbir şey görmedim” dedi.

“HASTANEDE HER YERE VALİ BEYLE GİTTİM”

Tutuklu sanık Celal Yıldız ise olay günü evde olduğunu söyleyerek, şu beyanlarda bulundu:

“Yeğenim beni aradı ‘Suruç’ta kavga çıkmış’ dedi. Gelip beni evden aldı. Olayın ciddiyetini önce anlamadım, yolda ambulansları görünce olayın ciddiyetini anladım. Hastaneye gittiğimizde kalabalıktı. Aracı uzak bir yere park edip, yürüyerek hastaneye gittik. Kapı önünde polisler, ağabeyimin öldüğünü söyleyince ağlayarak yere çöktüm. Emniyet Müdürü bana bakan ve valinin geleceğini söyledi. Vali beyle birlikte insanları yatıştırmaya çalıştım. Sonra hastaneden yürüyerek seçim bürosuna geçtim. Bende silah yoktu. Hastanede her yere vali beyle gittim.”

“EŞİMİ HASTANEDE ÖLDÜRDÜLER”

Tutuksuz sanıklarında ifadelerini alan mahkeme heyeti, aranın ardından olayda eşini ve çocuklarını kaybeden Emine Şenyaşar’ı dinledi. Tercüman eşliğinde Kürtçe konuşan Şenyaşar, “Bize ‘çocuklar olaya karıştı’ dediler. Eşimle önce dükkan sonra hastaneye gittik. Dükkana gittiğimizde Celal’ı yaralı gördüm, “Bizi hastaneye götürmeyin öldürecekler” dedi. Hastaneye gittik. Bazı kişiler eşimin önüne geldi, “Seni öldüreceğiz” dediler. Eşim başından yaralanmıştı. Hastanede bir kişi geldi ve eşime, “Seni öldüreceğim” diye tehdit etti. Eşimi hastanede öldürdüler” iddialarında bulundu.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM KARARI

Sanık ve katılan avukatları ile iddia makamının taleplerini dinleyen mahkeme, Mahkeme tutuklu sanıklar Mikail Şimşek ile Celal Yıldız tutukluluk hallerinin devamına, birleştirme talebinin ise celse arasında değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“SANIKLARIN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİNİ BEKLİYORUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, davanın görüldüğü Malatya adliyesi önünde yaptığı açıklamada, CHP olarak uzun zamandan beri davayı takip ettiklerini belirterek, “55 ay önce 14 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen bir linç ve katliam dosyasının duruşmasının yapılacağı gün Malatya adliyesindeyiz. 14 Haziran 2018’de Emine annenin 2 evladı ve eşi linç edilmişti. Diğer evlatları da zorlukla kurtulabilmişti. Şimdi bu mücadelede etkin bir soruşturma ve soruşturmanın yerine getirilmesi ve ardından da bu lincin, bu katliamın doğrudan ve dolaylı sanıklarının adalet önünde, yargı önünde hesap vermesini bekliyoruz ve bunu talep ediyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de meydana gelen olayda, genel seçim kampanyası için ilçede esnaf ziyareti yapan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şenyaşar Ailesi arasında çıkan kavgada, Adil Şenyaşar ve milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmiş, 8 kişide yaralanmıştı. İddiaya göre, bu yaralılardan Celal Şenyaşar ile olayı duyup hastaneye giden babası Esved Şenyaşar da ateşli silah ve kesici, delici aletler ile öldürüldü. Yaşanan olaylarda AKP milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da yaşamını yitirdi.

Başlatılan soruşturmanın ardından Fadıl Şenyaşar’a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız’a ise 18 yıl hapis cezası verildi. Saldırıya ilişkin süren soruşturma dosyası üzerinde ise üç yıldır “gizlilik” kararı var. Soruşturmada alınan ‘gizlilik’ kararının kaldırılması için Şenyaşar ailesi avukatlarının yaptığı ikinci itiraz, 21 Nisan 2021 tarihinde reddedilmişti. Başvuruyu reddeden Urfa 1. Sulh Ceza Hakimliği, gerekçesinde “Dosya ve deliller kapsamı ile uyumlu olduğu, tedbir kararının yerinde olduğu, bu itibar ile kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı” ifadelerine yer vermişti.