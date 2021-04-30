Sepaş Enerji, “Türkiye'nin En İyi İşverenleri” arasında yer aldı

İSTANBUL (AA) – Sepaş Enerji, Great Place to Work Enstitüsü'nün "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Great Place to Work Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri ödül töreni bu yıl salgın nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında yer alarak ödüle layık görüldü.

Sepaş Enerji, Great Place to Work Recognition programı kapsamında çalışanların kurum kültürüne yönelik algılarının ölçüldüğü güven endeksi skorunda yüzde 85'lik başarı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, şirkette güçlendirilen güven kültürünün tescillendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her noktasından 4 milyon kişiye enerji götüren bir şirket olarak odağımızda daima 'insan' bulunuyor. Salgın ve kültürel dönüşümü bir arada yaşadığımız bu dönemde sürekli artan çalışan bağlılığında kurum içi dayanışmayı artıran insan kaynakları uygulamaları, iç iletişim çalışmaları, kişisel gelişimi destekleyen inovatif projeler ve fırsat eşitliğinden ödün vermeyen yaklaşımımızın büyük payı olduğunu söylemeliyim. Başarılarımızı en iyi işveren ödülüyle taçlandırmak memnuniyet verici. Tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve her biriyle gurur duyuyorum."