Sepet ayarı da enflasyonu tutamadı

TÜİK’in geçen ay enflasyon sepetinde yaptığı gıda ve ulaştırmanın ağırlığını düşürmesi de yeterli olmadı. TÜFE’de yıllık enflasyon yüzde 12.37’ye yükseldi. Üstelik mevsim sonu olması dolayısıyla özellikle indirimlerin başlamasıyla şubat ayında giyim ve ayakkabı grubunda yıllık enflasyon yüzde 5.98 seviyesine geriledi.

Şubat ayında yıllık bazda en büyük fiyat artışı yüzde 40.15 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 10.58 olurken, ulaştırmada ise bu oran yüzde 11.73’ü buldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla ham petrol fiyatlarının 50 dolar seviyelerine gerilemesinin önümüzdeki aylarda fiyat artışının hızının kesilmesinde etkili olabileceği dile getiriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı şubat ayı verilerine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) şubatta gıda fiyatlarında yaşanan artışın öncülüğünde yüzde 0.35 artış gösterdi. TÜFE’de yıllık artış yüzde 12.37’ye yükseldi.

Ocak ayında yıllık TÜFE yüzde 12.15 olarak açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) şubatta aylık yüzde 0.48, yıllık bazda ise yüzde 9.26 artış gösterdi.

FİYATLAR HIZLA ARTTI

TÜİK verilerinin ayrıntılarına bakıldığında şubat ayında aylık bazda fiyat artışının en yüksek olduğu gruplar yüzde 2.33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2.03 ile sağlık ve yüzde 0.86 ile eğitim oldu.

Buna karşılık aylık en yüksek azalış mevsim indirimlerinin etkisi ile yüzde 4.83 ile giyim ve ayakkabı grubunda gözlendi. Azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1.34 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0.38 ile ulaştırma, yüzde 0.22 ile haberleşme oldu.

SEPETİ HAFİFLETMİŞTİ

Şubat ayında enflasyon sepetini güncelleyen TÜİK, enflasyonun belirlenmesinde önemli etkiye sahip gıda, ulaşım ve konutun ağırlığını azalttı. TÜİK enflasyon oranı hesaplanırken gıdanın ağırlığını yüzde 23.29’dan yüzde 22.77’ye indirdi.

Otomobil, benzin, motorin, köprü ve otoyol ücretleri gibi kalemleri içeren ulaştırma grubunun ağırlığı yüzde 16.78’den yüzde 15.62’ye çekildi. Konut grubunun sepetteki ağırlığı da yüzde 15.16’dan yüzde 14.34’e düşürüldü.

Giyim ve ayakkabı grubunun ağırlığı da yüzde 7.24’ten yüzde 6.96’ya indi.

Zam şampiyonu kabak

Şubat ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 44.09 artan kabak oldu. Fiyatı en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 12.58 ile erkek kazağı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kabaktaki fiyat artışını yüzde 23.76 ile sivri biber, yüzde 22.12 ile vapur bilet ücreti takip etti.

Şubat ayında fiyat artışında yüzde 20.71 ile salatalık, yüzde 18.67 ile kıvırcık marul, yüzde 17.36 ile ıspanak, yüzde 16.64 ile maydanoz, yüzde 15.34 ile limon, dikkat çekti. Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 12.58 ile erkek kazağı olurken, bu ürünü yüzde 11.58 ile domates, yüzde 11.53 ile kadın kabanı izledi. Recep GENEL / SÖZCÜ