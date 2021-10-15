Sera Kadıgil çok ağır konuştu! Erdoğan’a flaş TÜGVA ve dolar tepkisi! ‘Yargılanacaksınız!’





Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dolardaki rekor artışlara değinen Kadıgil, “Bugün itibariyle dolar 9.20 ile yine yeni yeniden ‘tarihi’ bir rekor kırmış durumda. Artık doların rekor kırmasının haber değeri yok. Türk lirası Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana en değersiz günlerini yaşıyor.'' dedi.

BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

#serakadıgil #receptayyiperdoğan #dolar #tügva #beratalbayrak #bilalerdoğan #siyaset #haber #gündem #yurttaştv