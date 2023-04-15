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15 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineSera Kadıgil Erdoğan'ı tiye aldı, kahkahalar koptu! “Bilal Erdoğan'ın arkadaşları nasıl iş...

Sera Kadıgil Erdoğan’ı tiye aldı, kahkahalar koptu! “Bilal Erdoğan’ın arkadaşları nasıl iş bulacak?”

Alaturka Online
Alaturka Online

Sera Kadıgil Erdoğan’ı tiye aldı, kahkahalar koptu! “Bilal Erdoğan’ın arkadaşları nasıl iş bulacak?”

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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