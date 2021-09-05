Sera Kadıgil’den olay konuşma.. AKP’ye bağıra bağıra isyan etti! ‘Leş düzeni başınıza yıkacağız!’

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yapılan ve sloganı “Biat Değil İnat” olan Keçi Fest konserinde konuşan TKP Milletvekili Sera Kadıgil iktidarın politikalarını eleştirerek 'Bu leş düzeni yıkacağız! Korkmayacağız.. Yılmayacağız.. Bıkmayacağız!'' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Sera Kadıgil’den olay konuşma.. AKP’ye bağıra bağıra isyan etti! ‘Leş düzeni başınıza...