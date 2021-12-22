Sera Tokdemir: Doktor yatışıma karar verdi

Yazan:
Alaturka Online
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Sera Tokdemir, gece rahatsızlanınca hastaneye gitti. Corona virüsü testi pozitif çıkan oyuncunun tedavisine hastanede devam edilecek.

Yayınlanma: 10:14 – 22 Aralık 2021 Güncellenme: 10:17 – 22 Aralık 2021

Sera Tokdemir: Doktor yatışıma karar verdi

‘Tozkoparan’ dizisinde rol alan Sera Tokdemir, corona virüsüne yakalandı.

İki doz aşılı olduğunu söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak temasta olduğu kişileri uyardı.

Instagram’dan konuyla ilgili açıklama yapan Tokdemir, “Gece çok kötü hissederek acile gittim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlayamayınca doktor yatışıma karar verdi. Ve az önce covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın” dedi.

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