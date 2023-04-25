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25 Nisan 2023
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Serap Belovacıklı ile Haber Saati

Alaturka Online
Alaturka Online

Kısa sürede ülkenin en çok izlenen kanallarından biri haline gelen SÖZCÜ TV tarafsız, şeffaf, adaletli yayıncılık anlayışıyla fark yaratmaya devam ediyor…

Serap Belovacıklı, Atılgan Çetinsoy’un editörlüğüyle hafta içi her gün 15-17.30 arası günün öne çıkan başlıklarını HABER SAATİ’nde masaya yatırıyor…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan depremzedelerin oy kullanabilmesi için ‘Askıda Bilet’ uygulaması başlatıldı. Peki uygulama nasıl hayata geçiyor?

Türkiye’nin seçimine 19 gün kaldı… Liderler meydanlarda halk ile buluşuyor. Seçmeni ikna etmeye çalışıyor… Meydanların dili bize ne söylüyor?

Seçmenin gündemi ise yine ekonomi… Yaz yaklaşıyor sebze meyve bollaşacak. Ancak uzmanlar bu yaz hem arz sorunu hem de hava şartları nedeni ile özellikle patates ve soğanda krizli bir döneme girebileceğinin altını çiziyor.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “vizesiz AB” vaadi ile ilgili olarak Almanya’dan açıklama geldi. Türk vatandaşlarına vizesiz AB’li günler başlıyor mu?

Tüm bu konular saat 15.00’da SÖZCÜ TV’de yayınlanan Serap Belovacıklı ile Haber Saati’nde…

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